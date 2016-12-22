Захарова ответила на слова Порошенко о риске «захвата» Россией Мариуполя

Россия защищает Европу от варварства, тирании и терроризма, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook в ответ на заявление президента Украины Петра Порошенко о риске захвата Россией Мариуполя и Бердянска.

«После того как Порошенко заявил о том, что «Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск», можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Порошенко в интервью немецким журналистам заявил, что инцидент в Керченском проливе свидетельствует о планах России «продолжить оккупацию Украины» и создать сухопутный коридор в Крым, оккупировав Мариуполь и Бердянск.

25 ноября корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, а затем задержали три корабля ВМС Украины, которые пытались пройти в Азовское море. Российская сторона обосновывала свои действия отсутствием предупреждения и разрешения, украинская же настаивала о том, что оповестила о своих планах. В результате корабли ВМС Украины были отведены в Керчь, команды были арестованы. Украина расценила действия России как агрессию и ввела военное положение сроком на 30 дней в приграничных с российскими областях, а также запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.