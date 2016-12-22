Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море

Германии и ее союзникам необходимо усилить военное присутствие в Черном море для сдерживания России, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Funke Media Group. Оно опубликовано на сайте главы украинского государства.
«Нам нужно усилить военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России», — сказал Порошенко. «Агрессивные действия России являются неприемлемыми. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию», — считает он.
«Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция в отношении агрессивного поведения России. Мы должны остановить «Северный поток-2». Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», — добавил Порошенко.
По его словам, «все зависит от России — страны, которая ведет гибридную войну против Украины». «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу того, что масштабы российской агрессии будут расти», — добавил он.
«По сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира», — подвел черту президент Украины.
В опубликованном там же интервью итальянской Corriere della Sera Порошенко заявил, что для нормализации ситуации странам Европы нужно иметь солидарную позицию. «Убежден, что время общих политических деклараций уже прошло. Если хотим нормализовать ситуацию, необходимо прямо говорить московскому руководству: агрессия против Европы неприемлема <...> и следующее агрессивное действие только повысит ту цену, которую придется заплатить Москве», — резюмировал Порошенко.
В один день с публикацией интервью Порошенко германский N-TV опубликовал интервью бывшего вице-канцлера и министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля. Он заявил, что Германия не должна позволить Украине втянуть себя в войну с Россией. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в прошлом уже подавали пример деэскалации ситуации путем переговоров.
Бывший министр считает, что ответственность лежит на обеих сторонах конфликта на востоке Украины, а его разрешение видит во вводе в регион «голубых касок».