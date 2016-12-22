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Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море
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Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море
Конфликт в Азовском море, 11:44
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Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море
Необходимо усилить военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море, заявил президент Украины Петр Порошенко. Время общих политических деклараций прошло, считает глава украинского государства
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба президента Украины)

Германии и ее союзникам необходимо усилить военное присутствие в Черном море для сдерживания России, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Funke Media Group. Оно опубликовано на сайте главы украинского государства.

«Нам нужно усилить военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России», — сказал Порошенко. «Агрессивные действия России являются неприемлемыми. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию», — считает он.

«Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция в отношении агрессивного поведения России. Мы должны остановить «Северный поток-2». Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», — добавил Порошенко.

По его словам, «все зависит от России — страны, которая ведет гибридную войну против Украины». «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу того, что масштабы российской агрессии будут расти», — добавил он.

«По сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира», — подвел черту президент Украины.​

Бывший министр Меркель заявил о попытке Украины втянуть Германию в войну
Политика

В опубликованном там же интервью итальянской Corriere della Sera Порошенко заявил, что для нормализации ситуации странам Европы нужно иметь солидарную позицию. ​«Убежден, что время общих политических деклараций уже прошло. Если хотим нормализовать ситуацию, необходимо прямо говорить московскому руководству: агрессия против Европы неприемлема <...> и следующее агрессивное действие только повысит ту цену, которую придется заплатить Москве», — резюмировал Порошенко.

В один день с публикацией интервью Порошенко германский N-TV опубликовал интервью бывшего вице-канцлера и министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля. Он заявил, что Германия не должна позволить Украине втянуть себя в войну с Россией. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в прошлом уже подавали пример деэскалации ситуации путем переговоров. ​

Бывший министр считает, что ответственность лежит на обеих сторонах​ конфликта на востоке Украины, а его разрешение видит во вводе в регион «голубых касок».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Петр Порошенко , Черное море , ФРГ
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