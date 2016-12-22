ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,62 66,51 EUR Нал. 76,58 75,34 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4307,90 +259,40 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Порошенко назвал число российских военных и техники на границе с Украиной
Лента новостей
Трамп отменил пресс-конференцию на саммите G20 из-за смерти Буша-старшего 20:52, Политика Порошенко назвал число российских военных и техники на границе с Украиной 20:34, Политика Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26 20:17, Политика МИД Польши призвал надавить на поддерживающие «Северный поток-2» страны 19:42, Политика Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 19:30, РБК и FW Raiffeisen В Кремле рассказали о контакте Путина с Трампом и переговорах с Меркель 19:24, Политика Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов 19:20, Финансы Силуанов сообщил о согласии «Большой двадцатки» реформировать ВТО 19:04, Экономика Полиция отпустила задержанных участников группы IC3PEAK 19:00, Общество Силуанов рассказал об обсуждении инцидента в Черном море на саммите G20 18:49, Политика ФСИН прокомментировала видео из камеры в колонии Цеповяза 18:44, Общество Кремль сообщил о действиях Белого дома после срыва переговоров с Путиным 18:33, Политика Аэроэкспресс сломался по пути в аэропорт Киева на второй день работы 18:22, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 18:17, РБК и Белая Дача Порошенко объявил о переводе ВПК Украины на особый режим 18:09, Политика Власти анонсировали постройку нового дворца Деда Мороза за 300 млн руб. 18:03, Общество УПЦ сообщила о вызове священников Ровенской области на допрос в СБУ 17:51, Общество Гребенщиков сообщил о переносе концертов на Украине из-за «форс-мажора» 17:38, Общество В Сети появилось видео с места схода с рельсов поезда в Омской области 17:23, Общество Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 17:05, РБК и Открытие Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего 17:01, Общество Более ста человек задержали на акциях против роста цен на бензин в Париже 16:59, Общество В Дагестане задержали начальника отделения энергосбытовой компании 16:52, Общество Матч чемпионата России по футболу перенесли из-за погодных условий 16:48, Спорт Путин провел рабочий завтрак с Меркель 16:37, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 16:15, РБК и ГТЛК В Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK 16:01, Общество СМИ показали видео из камеры в колонии Цеповяза 15:54, Общество
Порошенко назвал число российских военных и техники на границе с Украиной
Политика, 20:34
0
Порошенко назвал число российских военных и техники на границе с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что вдоль украинской границы, а также в неподконтрольных Киеву Донбассе и Крыму развернута наземная группировка России численностью более 80 тыс. военнослужащих. Об этом он заявил на церемонии передачи двух вертолетов и семи самолетов для армии Украины, трансляцию вел телеканал «112 Украина». Россия неоднократно отрицала, что является стороной конфликта в Донбассе.

По словам Порошенко, близ границ также находятся около 1,4 тыс. артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тыс. бронемашин, более 500 самолетов и 300 вертолетов. Также в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей рассредоточены более 80 российских военных кораблей и восемь подлодок.

Президент Украины подчеркнул, что Россия «проверяет на прочность мировой порядок», назвав усиление российской военной группировки на украинских границах «колоссальной угрозой». Он подчеркнул, что Киев и его союзники дадут «надлежащий политико-дипломатический ответ» на действия Кремля. 

Порошенко также объявил о переходе военно-промышленного комплекса Украины на особый режим работы в связи с военным положением. Последнее было введено 28 ноября, оно продлится до 26 декабря.

Рубль отреагировал падением на инцидент в Керченском проливе
Политика

Причиной для его введения стал конфликт вблизи Керченского пролива, произошедший 25 ноября. Тогда российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных судна с 24 моряками, в том числе двумя сотрудниками Службы безопасности Украины. Корабли были задержаны, а моряки арестованы, в Киеве восприняли действия российских властей как акт агрессии.

По данным ФСБ, украинские корабли нарушили российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. Кроме того, силовики установили, что командование ВМС Украины поставило морякам задачу скрытно пройти из Черного в Азовское море и прибыть в Бердянск. При этом в ФСБ утверждают, что моряки знали правила прохода через Керченский пролив.

Теги: Петр Порошенко , Россия и Украина , армия России , ВСУ
Главное
В Кремле рассказали о контакте Путина с Трампом и переговорах с Меркель Политика
Материалы по теме
Путин и Макрон обсудили конфликты в Сирии и на Украине Политика
Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ из-за инцидента в Черном море Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter