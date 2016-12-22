Порошенко назвал число российских военных и техники на границе с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что вдоль украинской границы, а также в неподконтрольных Киеву Донбассе и Крыму развернута наземная группировка России численностью более 80 тыс. военнослужащих. Об этом он заявил на церемонии передачи двух вертолетов и семи самолетов для армии Украины, трансляцию вел телеканал «112 Украина». Россия неоднократно отрицала, что является стороной конфликта в Донбассе.

По словам Порошенко, близ границ также находятся около 1,4 тыс. артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тыс. бронемашин, более 500 самолетов и 300 вертолетов. Также в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей рассредоточены более 80 российских военных кораблей и восемь подлодок.

Президент Украины подчеркнул, что Россия «проверяет на прочность мировой порядок», назвав усиление российской военной группировки на украинских границах «колоссальной угрозой». Он подчеркнул, что Киев и его союзники дадут «надлежащий политико-дипломатический ответ» на действия Кремля.

Порошенко также объявил о переходе военно-промышленного комплекса Украины на особый режим работы в связи с военным положением. Последнее было введено 28 ноября, оно продлится до 26 декабря.

Причиной для его введения стал конфликт вблизи Керченского пролива, произошедший 25 ноября. Тогда российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных судна с 24 моряками, в том числе двумя сотрудниками Службы безопасности Украины. Корабли были задержаны, а моряки арестованы, в Киеве восприняли действия российских властей как акт агрессии.

По данным ФСБ, украинские корабли нарушили российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. Кроме того, силовики установили, что командование ВМС Украины поставило морякам задачу скрытно пройти из Черного в Азовское море и прибыть в Бердянск. При этом в ФСБ утверждают, что моряки знали правила прохода через Керченский пролив.