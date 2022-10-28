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Военная операция на Украине ,  
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Стремоусов заявил о постоянных попытках ВСУ прорваться в районе Херсона

Стремоусов: российские войска отражают попытки прорвать оборону в Херсонской области

Российские военные держат оборону в Херсонской области несмотря на постоянные попытки украинских войск прорваться, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

«На херсонско-криворожском направлении все без изменений, при всем том, что артиллерийские дуэли, которые продолжаются 24/7, не прекращаются. Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается», — сказал Стремоусов.

Он отметил, что со стороны украинских военных идут «постоянные попытки» прорваться на территорию Херсонской области, но, по его словам, «шансы у них очень слабые». Российские войска полностью контролируют ситуацию, добавил Стремоусов.

Днем 28 октября источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что украинские военные выпустили шесть ракет из систем HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, все ракеты сбила ПВО, пострадавших нет.

О попытках наступления украинских военных в Херсонской области неоднократно сообщали Минобороны и власти региона. 26 октября Стремоусов заявил, что Россия и Украина накапливают в регионе новые силы, российская сторона «готовится дать отпор врагу». Советник офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что ситуация на херсонском направлении «меняется в неприятную сторону» для Киева.

С 19 октября в регионе введено военное положение, жителей эвакуировали с правого берега Днепра на левый. Администрацию Херсонской области также перенесли на левый берег реки.

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Теги
Кирилл Стремоусов Херсонская область ВСУ Военная операция на Украине
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