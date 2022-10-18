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Генерал Суровикин — о ситуации в зоне боевых действий. Главное

Ситуация на фронте сложилась напряженная, украинские силы пытаются прорвать оборону, сообщил генерал
Сергей Суровикин
Сергей Суровикин (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о ситуации в Херсонской области и на других участках фронта.

  • Обстановка в Херсоне
    «Натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения... Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая».

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  • Выезд населения из Херсонской области
    «У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей... В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения».

  • Попытки наступления со стороны Украины
    «Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений... Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки».

  • Стратегия российской армии
    «Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения».

  • Действия авиации и ПВО
    «В ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тыс. боевых вылетов. Ими применено свыше 7 тыс. управляемых авиационных средств поражения. Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна. Высочайшую точность также показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования».
     
  • Применение истребителя пятого поколения Су-57 в зоне конфликта
    «По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей».
     
  • Об отношениях с Украиной
    «Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть. Мы с украинцами — один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством».

Российские военные заявили о контроле над Херсонской областью в середине марта. В конце сентября ее включили в состав России по итогам референдума, проведенного на контролируемой войсками части региона, 5 октября президент Владимир Путин подписал соответствующий документ. 4 октября в ВГА рассказали, что российские войска заняли «линию обороны» близ села Дудчаны на северо-востоке области, а продвижение ВСУ было остановлено.

Теги
Персоны
Сергей Суровикин Украина Донбасс Херсон Херсонская область Военная операция на Украине

Сергей Суровикин

Командующий объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года
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