Стремоусов заявил, что власти не собираются «сдавать» Херсонскую область

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Херсонскую область никто сдавать не будет, российские войска оттуда не уйдут. Об этом заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

«Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы еще раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня — это Херсонская область, и мы действуем как одно, единое государство», — сказал он.

Херсонская область вошла в состав России в конце сентября по итогам проведенного там референдума. Минобороны и власти региона неоднократно сообщали о попытках наступления украинских военных. 19 октября президент Владимир Путин ввел в регионе военное положение.

За день до этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра на левый. По его словам, украинская сторона накапливает в регионе силы для широкомасштабного наступления, а также планирует разрушить дамбу Каховской ГЭС, из-за чего есть опасность затопления территорий.

Ранее Стремоусов пожаловался, что в Херсонской области есть «ждуны», которые ожидают скорого возвращения украинских войск и потому отказываются принимать рубли. Стремоусов пообещал, что за такое граждане будут привлечены к ответственности «по законам военного времени».