Сальдо назвал сроки завершения эвакуации в Херсонской области

Власти решили расширить зону эвакуации на левобережье Днепра, сославшись на риск затопления в случае массированного удара ВСУ по Каховской ГЭС. Планируется отселить более 70 тыс. жителей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Херсонской области рассчитывают завершить мероприятия по эвакуации населения в течение трех дней, заявил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24». После окончания эвакуации курсирование пассажирских катеров через Днепр прекратится, сообщил он.

Сальдо рассказал, что многие эвакуируемые перебираются на левый берег Днепра, другие — переезжают в Крым, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовскую и Воронежскую области.

Он отметил, что Каховская ГЭС по-прежнему находится «под самой большой угрозой» и это является основной причиной начала эвакуации людей с левого берега. Есть сведения, что украинская сторона готовится нанести массированный ракетный удар, пояснил глава региона. В таком случае плотина может рухнуть, и тогда левый берег Днепра будет затоплен в первую очередь, так как он ниже правого. Отселить, по словам Сальдо, необходимо более 70 тыс. мирных жителей.

Накануне вечером власти региона объявили о решении расширить зону эвакуации на 15 км от Днепра. До этого эвакуировали муниципалитеты на правом берегу. Все эвакуированные получат единовременную выплату в размере 100 тыс. руб., а также возможность оформить сертификат на покупку жилья в России.

По словам Сальдо, вывоз жителей поможет создать «эшелонированную оборону» для отражения атак ВСУ. С 20 октября в Херсонской области действует военное положение.