В Херсонской области приостановили транспортное сообщение через Днепр
Власти Херсонской области временно приостановили движение гражданских транспортных средств через Днепр. Об этом сообщает администрация региона в своем телеграм-канале.
«В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», — говорится в сообщении.
Запрет будет распространяться на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. При этом движение на правый берег по-прежнему будет разрешено.
В администрации заверили, что приостановка сообщения не отразится на обеспечении правобережья Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости. Снабжение Херсона и населенных пунктов области будет осуществляться в прежнем режиме.
Эвакуация жителей области с правого берега Днепра на левый началась 19 октября. 31 октября власти региона объявили, что расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра. До этого эвакуировали муниципалитеты на правом берегу. Все эвакуированные получат единовременную выплату в размере 100 тыс. руб., а также возможность оформить сертификат на покупку жилья в России.
Накануне глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что эвакуация региона завершится в течение трех дней.