Власти заявили об отсутствии большого скопления ВСУ в Херсонской области

Скопления украинской армии в Херсонской области нет, как и их «массового, резкого наступления», ситуация в регионе не является критичной, сообщил Стремоусов. В Киеве объясняли замедление продвижения погодными условиями

Российские войска отбили все атаки украинской стороны в Херсонской области, большого скопления ВСУ не наблюдается, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

«Я скажу так, что в принципе мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск. Пока, на самом деле, линия обороны держится», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Стремоусов назвал ситуацию в регионе некритичной.

В Херсонской области с 19 октября введено военное положение, желающие смогли покинуть правый берег Днепра в рамках эвакуации. Власти заявляли, что украинская армия готовит наступление на Херсон. Минобороны России не раз указывало, что на херсонском направлении российские силы отражают атаки Украины.

Стремоусов 28 октября говорил, что российская и украинская армия наращивают силы на херсонском направлении. Украина стягивает к региону вооруженные силы, Россия выстроила несколько линий эшелонированной обороны, сообщил он 30 октября.

В офисе президента Украины сочли, что Россия сконцентрировала в Херсонской области «огромную военную силу, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело». Ситуация на этом участке меняется в неприятную для Украины сторону, оценил советник президента Алексей Арестович.

В украинском Минобороны отметили замедление продвижения украинских войск на юге, объяснив такую динамику погодными условиями. «На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия — я имею в виду дожди — нас замедляют», — пояснил министр Алексей Резников.