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В Херсонской области сообщили, что штаб теробороны сформирован

Замглавы администрации Стремоусов: штаб теробороны в Херсонской области сформирован

Штаб территориальной обороны в Херсонской области сформирован, его возглавил врио губернатора региона Владимир Сальдо, сообщил его заместитель Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«Он [штаб теробороны] уже фактически работает в лице органов власти и структур, отвечающих за безопасность и защиту региона», — сказал он.

Стремоусов также рассказал, что признаков подготовки украинскими войсками широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет. «Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — заявил он, добавив, что линию обороны на передовой постоянно усиливают.

24 октября областная администрация сообщила о формировании отрядов территориальной обороны в Херсоне. В них могут вступить все мужчины, которые решили остаться в городе, добавили власти, напомнив, что жители по желанию могут перебраться на левый берег Днепра «в любой момент».

Жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра начали вывозить на противоположную сторону 18 октября. Сальдо объяснил эвакуацию угрозой затопления в случае удара украинских военных по дамбе Каховской ГЭС. Власти также заявили, что украинские войска пытаются наступать на Херсон, но, по словам Стремоусова, линия обороны на этом направлении «не сдвинулась ни на сантиметр».

С 20 октября президент России Владимир Путин ввел на присоединенных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей военное положение, объяснив это тем, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».

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Теги
Кирилл Стремоусов Владимир Сальдо Херсонская область
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