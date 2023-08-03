В Киеве подтвердили причастность СБУ к обоим взрывам на Крымском мосту

В атаках на Крымский мост в октябре 2022 года и июле 2023-го участвовала Служба безопасности Украины, сообщил глава СНБО Алексей Данилов. СБУ ранее признала причастность к первому взрыву. Путин называл удары бессмысленными

Фото: Елизавета Борисенко / ТАСС

Украинские спецслужбы причастны к обеим атакам на Крымский мост — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

По его словам, украинские военные «ставят на место неприкасаемость многих объектов» в России, которые считаются хорошо защищенными. «Это и Крымский мост, про который говорили представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и втором случае», — сказал глава СНБО (цитата по «Страна.ua»).

Осенью прошлого года на мосту взорвался грузовик, в результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом проходившего мимо поезда. Обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, погибли четыре человека. Следователи завели дело о терроризме, в его рамках арестованы восемь человек.

17 июля по мосту ударили два безэкипажных катера. Погибли два человека. На автодорожной части моста разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения. Власти также возбудили дело о теракте.

В обоих случаях Россия обвинила в атаках на мост Украину. Киев долгое время не признавал причастность к первому взрыву. Президент Украины Владимир Зеленский говорил в октябре: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно». Однако в июле этого года замминистра обороны страны Анна Маляр упомянула взрыв среди успехов ВСУ за 500 дней с начала боевых действий, сказав, что удар «нарушил россиянам логистику». Позднее глава СБУ Василий Малюк сказал, что взрыв организовало его ведомство.

После второй атаки на мост Зеленский заявил, что этот объект используется для доставки боеприпасов в Крым, является «законной целью» и должен быть «нейтрализован». Российский президент Владимир Путин при этом говорил, что мост «уже давно не используется для военных перевозок». Взрыв он назвал бессмысленным с военной точки зрения преступлением.

После октябрьского и июльского взрывов Россия начала наносить ночные «удары возмездия» по украинским городам. В Минобороны заявили, что их целями стали в том числе объекты, где, по его данным, готовили теракты, а также производили и хранили безэкипажные катера.