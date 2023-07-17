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ЧП на Крымском мосту ,  
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ЧП на Крымском мосту. Что известно к 8:00

В ночь на понедельник власти сообщили о «чрезвычайном происшествии» на Крымском мосту. Движение машин и поездов, а также паромов между Крымом и Кубанью приостановлено, погибли два человека. Главное о ситуации в материале РБК

Что известно о «ЧП на Крымском мосту

  • В 4:21 глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-ой опоры Крымского моста и приостановке движения.
  • По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, погибли два человека, это мужчина и женщина, их дочь получила ранения средней тяжести.

  • Оперштаб Краснодарского края сообщил, что во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, для эвакуации готовится санитарная авиация.

  • Подробности происшествия власти пока не раскрывают.

  • Остановлено автомобильное и железнодорожное движение по мосту, а также движение паромов между Кубанью и Крымом.
  • Аксёнов и Минтранс попросили жителей и гостей полуострова пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы «в целях безопасности». Около 7 утра Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00.

  • В Минтрансе сообщили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста.«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В министерстве не подтвердили информацию о повреждении опор моста.

Реакция властей

  • Власти Крыма и Севастополя заявили о достаточном запасе продуктов и бензина. «Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Темрюкском районе сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту.
  • Управление СК по Крыму и Севастополю сообщило, что специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту.

  • Власти планируют открыть пункты временного размещения на востоке Крыма с связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.  В пунктах туристы смогут подучить помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.

    О причинах происшествия информации по-прежнему нет. Ранее власти попросили туристов оставаться в своих пансионатах и домах отдыха.

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Реакция Украины

  • Представитель военной разведки Украины прокомментировал ЧП на Крымском мосту. «Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя», — заявил Андрей Юсов.

Теги
Крым Крымский мост Сергей Аксенов Севастополь
Материалы по теме
Аксенов назвал время восстановления движения на Крымском мосту
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В Минтрансе сообщили о повреждении дорожного полотна Крымского моста
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