Зеленский назвал Крымский мост «законной целью»

Эта цель должна быть «нейтрализована», заявил украинский президент. Владимир Путин называл последнюю атаку 17 июля «жестокой» и не имеющей смысла, так как «мост давно не используется для военных перевозок»

Крымский мост для Украины является «законной целью», которая должна быть «нейтрализована», заявил президент Владимир Зеленский по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности, его слова приводит «Украинская правда».

Он напомнил о стремлении Киева вернуть Крым. «Керченский мост не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма», — утверждает Зеленский.

С начала военных действий на Украине Крымский мост дважды подвергся атаке.

В октябре 2022 года на мосту произошел взрыв, в результате чего рухнули два автомобильных пролета, а также загорелись железнодорожные цистерны, которые в тот момент проходили по нему. Погибли четыре человека. Москва сочла взрыв терактом, ФСБ назвала организатором украинскую разведку. Зеленский отрицал причастность Киева. Однако в июле заместитель министра обороны Анна Маляр признала, что к взрыву на мосту были причастны украинские военные.

С момента подрыва Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин объяснял их в том числе ответом на атаку на Крымский мост.

В ночь на 17 июля мост атаковали два украинских надводных дрона. Погибли два человека, один пролет автомобильной части был полностью разрушен. Стоимость ремонта власти оценили в сумму до 1,3 млрд руб. Москва назвала произошедшее терактом и обвинила Киев. После атаки украинская сторона напомнила о словах главы военной разведки Кирилла Буданова, назвавшего мост «излишней конструкцией».

Российское Минобороны несколько раз рапортовало об «ударах возмездия», в том числе по Одессе. Путин заявил, что ждет «конкретных предложений по повышению безопасности» моста. Атаку он назвал «жестокой» и не имеющей смысла, так как «мост давно не используется для военных перевозок».