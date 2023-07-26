Глава СБУ заявил о причастности спецслужбы к взрыву на Крымском мосту в 2022 году

СБУ признала ответственность за взрыв на Крымском мосту в 2022 году

СБУ признала причастность к взрыву на Крымском мосту 8 октября прошлого года. ФСБ обвиняла в его организации украинскую разведку. Путин, комментируя взрыв, заявлял, что это теракт против критической инфраструктуры России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Взрыв на Крымском мосту 8 октября прошлого года был организован Службой безопасности Украины (СБУ). Разрушение моста — «это одна из реализаций СБУ», глава СБУ Василий Малюк.

В прошлом году на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека.

ФСБ назвала организатором теракта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ее руководителя Кирилла Буданова. По данным службы, бомбу в грузовике замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Грузию, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и изменили документы на него. После этого бомбу через Грузию перевезли в Россию, в Армавир, где документы на груз были снова изменены. Затем фура выехала в Симферополь по Крымскому мосту, и утром 8 октября был произведен подрыв.

По делу было установлено 12 причастных к взрыву лиц, восьмерых — пятерых граждан России, троих граждан Украины и Армении — задержали.

Малюк ранее высказывался о причастности СБУ к взрыву. В Минобороны Украины подтверждали причастность к удару.





17 июля произошла еще одна атака на Крымский мост. Как заявили российские власти, по нему ударили два украинских безэкипажных катера. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, которая выжила, но получила травмы. На автодорожной части моста разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения. Заведено дело о теракте.

Президент России Владимир Путин, комментируя подрыв моста, заявлял, что это «жестокая атака, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица». В 2022 году, говоря о первом взрыве, президент заявлял, что «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации».