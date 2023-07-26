СБУ признала ответственность за взрыв на Крымском мосту в 2022 году

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
«Иркут» опровергла перенос поставок новых Superjet Бизнес, 18:31
Впервые в истории кинофестиваля в Локарно его президентом стала женщина Life, 18:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:30
Встреча Владимира Путина с главой банка БРИКС Дилмой Русеф. Трансляция Политика, 18:29
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 18:29
Компания Маска забрала название аккаунта X, не заплатив владельцу Бизнес, 18:18
В JPMorgan спрогнозировали рекордную цену на золото в 2024 году Инвестиции, 18:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ЦБ Италии запустит проект по токенизации активов на блокчейне Polygon Крипто, 18:14
ЦСКА начал защиту титула в Кубке с разгрома «Оренбурга» со счетом 6:0 Спорт, 18:13
В районе Керчи получила пробоину яхта с пассажирами Политика, 18:13
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 18:06
Военная операция на Украине. Карта на 26 июля Политика, 18:04
Госдума отменила ограничения на строительство велодорожек в лесах Недвижимость, 18:03
Ласицкене заявили на чемпионат России после травмы Спорт, 18:02
Взрыв на Крымском мосту ,  
0 

СБУ признала ответственность за взрыв на Крымском мосту в 2022 году

Глава СБУ заявил о причастности спецслужбы к взрыву на Крымском мосту в 2022 году
Сюжет
Взрыв на Крымском мосту
СБУ признала причастность к взрыву на Крымском мосту 8 октября прошлого года. ФСБ обвиняла в его организации украинскую разведку. Путин, комментируя взрыв, заявлял, что это теракт против критической инфраструктуры России
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Взрыв на Крымском мосту 8 октября прошлого года был организован Службой безопасности Украины (СБУ). Разрушение моста — «это одна из реализаций СБУ», глава СБУ Василий Малюк.

В прошлом году на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека.

ФСБ назвала организатором теракта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ее руководителя Кирилла Буданова. По данным службы, бомбу в грузовике замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Грузию, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и изменили документы на него. После этого бомбу через Грузию перевезли в Россию, в Армавир, где документы на груз были снова изменены. Затем фура выехала в Симферополь по Крымскому мосту, и утром 8 октября был произведен подрыв.

По делу было установлено 12 причастных к взрыву лиц, восьмерых — пятерых граждан России, троих граждан Украины и Армении — задержали.

Малюк ранее высказывался о причастности СБУ к взрыву. В Минобороны Украины подтверждали причастность к удару.

Последствия теракта на Крымском мосту. Фоторепортаж
Фотогалерея 

17 июля произошла еще одна атака на Крымский мост. Как заявили российские власти, по нему ударили два украинских безэкипажных катера. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, которая выжила, но получила травмы. На автодорожной части моста разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения. Заведено дело о теракте.

Читайте на РБК Pro
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
Пять опасных моющих средств: как защитить здоровье
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях

Президент России Владимир Путин, комментируя подрыв моста, заявлял, что это «жестокая атака, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица». В 2022 году, говоря о первом взрыве, президент заявлял, что «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Крымский мост СБУ взрыв
Материалы по теме
Контракт на ремонт Крымского моста продлили до конца года
Политика
Захарова обвинила США, Британию и ЕС в оплате ударов по Крымскому мосту
Политика
В Кремле заявили о сохраняющемся риске новых атак на Крымский мост
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter