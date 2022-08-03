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Кремль назвал тему беседы Путина и Шрёдера в Москве

Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Шрёдер обсудили энергетический кризис в Европе
Герхард Шрёдер не выражал желания становиться посредником в переговорах России и Украины, сообщил Песков. Экс-канцлер ФРГ ранее заявил, что конфликт на Украине можно решить лишь переговорами, и призвал запустить «Северный поток-2»
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Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Jens Schicke / imago-images.de / Global Look Press)

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер выразил российскому президенту Владимиру Путину обеспокоенность из-за начинающегося энергетического кризиса в Европе. Об этом журналистам сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Бывший канцлер, как и все думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, <...> обеспокоен также совсем нерадужными перспективами в этой области. Конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны», — сообщил Песков.

По его словам, экс-канцлер спросил у Путина, можно ли «совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая», задействовать газопровод, подчеркнув, что инициатором этой темы был не президент. Путин в ответ заверил Шрёдера, что технические возможности трубопровода «Северный поток-2» позволяют «моментально» использовать его для поставок газа в Европу.

«Даже если представить себе эвентуально, что сейчас мы включили «Северный поток-2», то мы сможем до конца года, за год прокачать 27,5 млрд кубов, не больше. Половина пошла на наше внутреннее потребление», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что у Кремля есть запись беседы Путина и Шрёдера, если «кто-то решит играть» с ее содержанием.

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Шрёдер приехал в Москву в конце июля на несколько дней, рассказал политик в беседе с корреспондентом n-tv. Журналист встретил политика неподалеку от штаб-квартиры компании «Роснефть» и обратил на это внимание экс-канцлера, на что тот ответил: «Неужели так? О да, верно, вы правы».

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Супруга Шрёдера при этом говорила, что тот находится не на отдыхе, а ведет переговоры по энергетическим вопросам. Экс-канцлер намерен встретиться с Путиным для обсуждения ситуации на Украине в рамках посреднических усилий по прекращению боевых действий, говорили неназванные источники Politico.

В Кремле 27 июля заверили, что Шрёдер не встречался с Путиным, официальный Берлин назвал поездку Шрёдера его личной инициативой.

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Вернувшись в Германию, экс-канцер дал интервью Stern и n-tv, заявив, что запуск «Северного потока-2» стал бы «самым простым решением» сложившейся ситуации. Он указал, что, «когда дела пойдут совсем туго» есть оба газопровода проекта «Северный поток». Когда энергетический кризис в ФРГ углубится, то жители республики поинтересуются: почему страна отказывается газа из «Северного потока-2», продолжил он. «Когда предложение сокращается, цены растут», — подчеркнул Шрёдер.

Он также выразил уверенность, что в решении конфликта на Украине «без переговоров не получится», к прекращению огня может привести соглашение о вывозе зерна из украинских портов, заключенное в конце июля.

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В начале августа в Еврокомиссии призвали подготовиться к худшей ситуации с поставками газа. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что все ответственные за энергетический кризис «находятся в Москве и больше нигде», а потому члены ЕС должны сохранять единство. Она отметила, что ряд европейских стран сильнее других зависят от российского газа или «из-за своего географического положения», или «из-за своих суверенных энергетических решений».

Власти Германии исключали запуск «Северного потока-2» в условиях введенных против России санкций. Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек назвал такой сценарий «капитуляцией».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Герхард Шрёдер энергетический кризис Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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