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В правительстве ФРГ назвали визит Шрёдера в Москву его личным делом

Власти Германии не имеют отношения к поездке Шрёдера в Москву, заявили в немецком правительстве. Бывший канцлер говорил, что решил посетить столицу во время отпуска. А его жена сказала, что он ведет переговоры по энергетике
Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Поездка бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в Москву не обсуждалась с властями Германии, заявил телеканалу N-tv представитель немецкого правительства.

«Федеральная канцелярия не участвовала и не участвует в поездке Герхарда Шрёдера в Москву», — сказал он.

Замглавы немецкого правительства Кристиане Хофман на брифинге заявила, что визит Шрёдера — это его «личное дело», передает ТАСС.

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О том, что Шрёдер приехал в Москву, накануне сообщил телеканал N-tv. По словам бывшего канцлера, столицу он решил посетить во время отпуска.

В то же время жена Шрёдера отметила, что ее муж не отдыхает, а «ведет переговоры об энергетической политике». Как сообщил источник Spiegel, главной целью визита политика было обсуждение вопроса поставок по газопроводу «Северный поток-1»: с середины июня «Газпром» несколько раз сокращал прокачку по нему, объясняя решение сложностью с возвратом турбин из ремонта из-за санкций. В Кремле сообщили, что с президентом Владимиром Путиным Шрёдер не встречался.

Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год. С начала российской спецоперации на Украине его неоднократно критиковали за «тесные связи с Россией». В начале марта канцлер Олаф Шольц призвал Шрёдера уйти со всех постов в российских госкомпаниях. Шрёдер на тот момент возглавлял совет директоров «Роснефти», а также был председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG. В мае он вышел из совета директоров «Роснефти», а позже отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома».
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