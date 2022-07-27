В правительстве ФРГ назвали визит Шрёдера в Москву его личным делом

Власти Германии не имеют отношения к поездке Шрёдера в Москву, заявили в немецком правительстве. Бывший канцлер говорил, что решил посетить столицу во время отпуска. А его жена сказала, что он ведет переговоры по энергетике

Герхард Шрёдер (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Поездка бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в Москву не обсуждалась с властями Германии, заявил телеканалу N-tv представитель немецкого правительства.

«Федеральная канцелярия не участвовала и не участвует в поездке Герхарда Шрёдера в Москву», — сказал он.