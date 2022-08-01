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Глава Еврокомиссии призвала готовиться к худшему с поставками газа

ЕС начал обращаться к «более надежным энергетическим партнерам», заявила фон дер Ляйен. По ее словам, за первое полугодие Евросоюз дополнительно импортировал 38 млрд куб. м СПГ и газа по трубопроводам не из России
«Газпром» GAZP ₽192,25 -1,54% Купить
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Zheng Huansong / Global Look Press)

Евросоюзу следует подготовиться к худшей ситуации с поставками газа, заявила в интервью El Mundo глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, члены ЕС должны оставаться едиными, поскольку все ответственные за энергетический кризис «находятся в Москве и больше нигде».

«Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам-членам [ЕС], мы все должны быть готовы к худшей ситуации», — сказала глава Еврокомиссии (цитата по ТАСС).

Она отметила, что ряд европейских стран сильнее других зависят от российского газа или «из-за своего географического положения», или «из-за своих суверенных энергетических решений». «Эти страны сейчас находятся в более уязвимом положении», — заявила фон дер Ляйен, добавив, что проблемы «с поставками в любую из этих стран — это потрясение для Европы в целом».

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Фото:Silas Stein / dpa / Global Look Press

На фоне сложившейся ситуации, продолжила глава Еврокомиссии, ЕС обращается к «более надежным энергетическим партнерам». «Мы уже достигли рекордных объемов поставок сжиженного природного газа из США, и увеличиваются объемы газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря и из все большего числа стран мира», — отметила она.

За первые шесть месяцев этого года, по словам фон дер Ляйен, ЕС дополнительно импортировал 38 млрд куб. м СПГ и газа по трубопроводам не из России. «Это более чем компенсирует сокращение на 28 млрд куб. м поставок газа по российскому газопроводу [«Северный поток-1»]», — добавила глава ЕК.

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На фоне перебоев с поставками из России Евросоюз решил снизить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года до конца марта 2023 года. Мера для стран добровольная, однако в случае угрозы прекращения поставок Еврокомиссия может объявить «общесоюзную тревогу», и тогда эта мера станет уже обязательной.

Решение о снижении потребления газа на 15% Совет Европы принял после того, как «Газпром» с 27 июля в очередной раз сократил поставки по одному из основных маршрутов — «Северному потоку-1» — в два раза, с 67 млн до 33 млн куб. м в день. Снижение прокачки в компании объясняют тем, что западные партнеры не выполняют обязательства по обслуживанию турбин.

В Евросоюзе же считают, что Россия использует газ в качестве «политического оружия». В Кремле эти обвинения не раз опровергали. «Здесь нет никакой политики, есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Евросоюз поставки газа российский газ
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