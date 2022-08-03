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Шрёдер назвал запуск «Северного потока-2» самым простым решением кризиса

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: проще всего решить кризис с помощью запуска «Северного потока-2»
Шрёдер выступил за запуск «Северного потока-2» на фоне дефицита газа в Германии. Он также заявил, что во время визита в Москву на прошлой неделе встретился с Путиным. Кремль об этой встрече не сообщал
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Трубопроводные системы и запорные устройства на газоприемной станции газопровода &laquo;Северный поток-2&raquo;
Трубопроводные системы и запорные устройства на газоприемной станции газопровода «Северный поток-2» (Фото: Bodo Marks / dpa / Global Look Press)

«Самым простым решением» в условиях сложившегося энергетического кризиса в Германии было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2», заявил в интервью Stern бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток-2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — сказал Шрёдер.

По его словам, если «Северный поток-2» не будет запущен, Европа столкнется с последствиями, которые будут «огромными и для Германии». «Любой, кто отапливается газом, уже чувствует их. <...> Для очень многих людей, которым приходится считать каждый цент, это становится действительно трудным», — отметил экс-канцлер.

И когда кризис в Германии усугубится, люди спросят, почему страна, собственно, отказывается от газа из «Северного потока-2», продолжил он. «Я не всегда был чистым рыночным экономистом в своей политической карьере, но принцип рыночной экономики довольно прост: когда предложение сокращается, цены растут», — заключил Шрёдер.

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Фото:Bogdan Cristel / Reuters

На прошлой неделе бывший канцлер приезжал в Москву. Сам он заявил, что решил посетить столицу во время отпуска. А его жена Соён Шрёдер-Ким заявила, что Шрёдер «ведет переговоры об энергетической политике». Как сообщил источник Spiegel, главной целью визита политика было обсуждение вопроса поставок по газопроводу «Северный поток-1». С середины июня «Газпром» несколько раз сокращал прокачку по нему, объясняя решение сложностью с возвратом турбин из ремонта из-за санкций.

В Кремле в начале визита Шрёдера говорили, что встречи экс-канцлера с президентом Владимиром Путиным в планах нет, но российская сторона не исключает контактов. В итоге, как утверждает Шрёдер, он все же встретился с президентом. «Конечно, Германия и федеральное правительство несут особую ответственность, особенно вместе с Францией. У меня сложилось впечатление, что в данный момент происходит недостаточно, потому что ясно одно: без переговоров не получится», — сказал Шрёдер.

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Он добавил, что не хочет отнимать у немецких властей «чью-либо посредническую работу». «Но почему я должен перестать вести переговоры, которые возможны на законных основаниях и не навлекут неприятностей на меня и мою семью?» — отметил экс-канцлер.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его достроили в сентябре прошлого года. Однако после того как Россия признала ДНР и ЛНР в конце февраля, Германия приостановила сертификацию трубопровода, а его компания — оператор Nord Stream 2 оказался под санкциями США. Власти Швейцарии, где находилась штаб-квартира Nord Stream 2, заявили, что компания уволила всех сотрудников и должна подать заявление о банкротстве.

На фоне энергетического кризиса в Европе Путин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу запустить «Северный поток-2», но тот счел идею неуместной. Власти Германии выступили против такого варианта, поскольку считают, что запуск трубопровода усилит зависимость страны от российского газа и станет «капитуляцией» после санкций, которые были введены против Москвы. В Кремле эти санкции считают незаконными и подчеркивают, что они в первую очередь ударят по самой Европе.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Герхард Шрёдер Северный поток-2 энергетический кризис Германия поставки газа российский газ
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