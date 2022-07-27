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Песков заявил, что Шрёдер не встречался в Москве с Путиным

Владимир Путин с Герхардом Шрёдером в 2005 году, архивное фото
Владимир Путин с Герхардом Шрёдером в 2005 году, архивное фото (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Владимир Путин не проводил встречу с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером во время визита последнего в Москву, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

26 июля стало известно, что Шрёдер приехал в российскую столицу на несколько дней в отпуск. «Москва — прекрасный город», — добавил он. Песков тогда заявил, что встречи политика с Путиным в планах нет, но российская сторона не исключает контактов. Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас Путин менее активно общается со Шрёдером, чем когда тот был канцлером.

Шрёдер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. В ФРГ его не раз критиковали за связи с Россией, а 19 мая у экс-канцлера отозвали часть привилегий, приостановив работу его офиса. После этого он вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома».

До этого экс-глава германского правительства, по данным Politico, посещал Москву в марте «в рамках посреднических усилий» по урегулированию конфликта на Украине. Издание тогда писало, что Шрёдер планировал встретиться с Путиным, но прошла ли встреча, неизвестно. В Кремле на этот вопрос отвечать не стали, а в правительстве ФРГ сообщили, что не знали о планах бывшего канцлера. В свою очередь Bild писал, что Шрёдер встретился в Москве с бизнесменом Романом Абрамовичем и помощником президента Владимиром Мединским.

10 июля Шрёдер заявил, что не будет разрывать каналы связи с Путиным.

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Герхард Шрёдер Владимир Путин Кремль Германия

Владимир Путин

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