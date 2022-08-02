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Экс-посол Украины попросил о встрече с Шольцем для извинений за «колбасу»

Спор возник из-за отказа Киева принять президента Германии Штайнмайера, после чего в украинскую столицу отказывался приезжать канцлер Шольц
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Уволенный в июле посол Украины в ФРГ Андрей Мельник перед отъездом попросил о встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем, чтобы извиниться перед ним за оскорбление: в мае дипломат назвал политика «обиженной ливерной колбасой». Об этом Мельник рассказал немецкой газете Bild.

«Если бы канцлер принял меня перед отъездом, я бы извинился перед ним», — сказал он, сообщив, что запросил разговора с Шольцем у его канцелярии и надеется, что беседа состоится.

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«Изображать из себя оскорбленную печеночную колбасу — не очень по-государственному», — так в начале мая Мельник прокомментировал отказ Шольца посетить Киев из-за того, что власти Украины не приняли в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Шольц тогда не придал значения данному заявлению. Позднее канцлер все же посетил Киев вместе с европейскими коллегами, а вот Штайнмайер пока так и не приехал на Украину.

В июне Мельник уже указывал, что сожалеет о своем высказывании в адрес канцлера. Тогда он назвал свой комментарий «дипломатически неуместным» и «оскорбившим многих людей не только в Германии» и пообещал лично извиниться перед Шольцем.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника. Bild, которая сообщила о его возможной отставке за несколько дней до публикации документа, со ссылкой на источники указывала, что инициатива исходила от украинского МИДа и что Мельник может занять должность его замглавы.

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Теги
Лилия Пашкова
Украина посол Олаф Шольц оскорбление
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