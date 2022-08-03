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Пелоси покинула Тайвань

Спикер палаты представителей Пелоси улетела с Тайваня, пробыв на острове меньше суток
Пелоси пробыла на Тайване почти 19 часов. Ее визит спровоцировал международный скандал. Пелоси стала первым за 25 лет высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетела с Тайваня после однодневного визита, трансляцию взлета вел телеканал РБК.

Пелоси прибыла на остров вечером 2 августа около 17:40 по московскому времени. Таким образом, политик провела на Тайване примерно 19 часов. В рамках визита она встретилась с руководством республики, в том числе президентом страны Цай Инвэнь и посетила парламент. Визит стал частью ее большого азиатского турне, хотя официально американские власти его не анонсировали. Пелоси стала первым за 25 лет высокопоставленным политиком США, посетившим Тайвань.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Фотогалерея
Фотогалерея 

Поездка Пелоси вызвала международный скандал. Китай негативно отреагировал на саму возможность визита и предупредил Вашингтон, что визит существенно усугубит двусторонние отношения. Когда самолет Пелоси приземлился на острове, Пекин начал морские учения у его берегов и вызвал в МИД посла США. Дипломату выразили протест, а Соединенные Штаты обвинили в преднамеренной провокации. Замглавы МИД Китая Се Фэн заявил, что Пелоси нарушила принцип «одного Китая», которого формально придерживаются США.

Пекин считает Тайвань частью Китая, а не отдельной страной. США формально придерживаются этого принципа, но де-факто поддерживают отношения с Тайбэем в сферах культуры и торговли, а также продают ему оружие.

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