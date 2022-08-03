Пелоси назвала причину своего визита на Тайвань

Нэнси Пелоси и Цай Инвэнь (Фото: Chien Chih-Hung / Getty Images)

Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность Вашингтона поддержке острова, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, передает Reuters.

«Визит делегации конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности США поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии», — сказала Пелоси.

Она добавила, что визит американских конгрессменов на остров полностью соответствует политике США в отношении Тайваня.

По словам Пелоси, на переговорах с руководством страны делегация обсудит вопросы, затрагивающие общие интересы США и Тайваня, а также укрепление открытости и свободы Индо-Тихоокеанского региона.

«Солидарность Америки с 23 млн жителей Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией», —заявила Пелоси после прибытия на остров.

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В статье для The Washington Post, которая вышла после начала ее визита на остров, Пелоси высоко оценила приверженность местных властей демократии и обвинила Китай в эскалации напряженности вокруг острова.

«Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая (КПК) визит нашей делегации конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань», — писала спикер.

Пелоси прибыла на Тайвань в рамках азиатского турне вечером 2 августа, заранее свой визит чиновница не анонсировала. В ходе визита она посетила парламент Тайваня и встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнем. Политик назвала государство «одним из самых свободных обществ в мире» и выразила надежду, что у него появится «больше возможностей для экономического сотрудничества» с США.

Китай в ответ на визит Пелоси начал масштабные военные учения у берегов острова. Минобороны Тайваня обвинило Пекин в стремлении «подорвать мир и стабильность в регионе» и повысило уровень боеготовности войск.



Администрация США полагает, что визит Пелоси не противоречит принципу «одного Китая», которого формально придерживается Вашингтон. Белый дом ожидает, что Пекин может принять ответные меры и готов отреагировать на них, отметили его представители. Однако США не стремятся к конфликту с Китаем и не намерены провоцировать кризисные ситуации.

Пекин считает остров, который объявил о независимости от КНР в 1949 году, своей территорией.