Пелоси назвала причину своего визита на Тайвань
Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность Вашингтона поддержке острова, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, передает Reuters.
«Визит делегации конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности США поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии», — сказала Пелоси.
Она добавила, что визит американских конгрессменов на остров полностью соответствует политике США в отношении Тайваня.
По словам Пелоси, на переговорах с руководством страны делегация обсудит вопросы, затрагивающие общие интересы США и Тайваня, а также укрепление открытости и свободы Индо-Тихоокеанского региона.
«Солидарность Америки с 23 млн жителей Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией», —заявила Пелоси после прибытия на остров.
В статье для The Washington Post, которая вышла после начала ее визита на остров, Пелоси высоко оценила приверженность местных властей демократии и обвинила Китай в эскалации напряженности вокруг острова.
«Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая (КПК) визит нашей делегации конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань», — писала спикер.
Пелоси прибыла на Тайвань в рамках азиатского турне вечером 2 августа, заранее свой визит чиновница не анонсировала. В ходе визита она посетила парламент Тайваня и встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнем. Политик назвала государство «одним из самых свободных обществ в мире» и выразила надежду, что у него появится «больше возможностей для экономического сотрудничества» с США.
Китай в ответ на визит Пелоси начал масштабные военные учения у берегов острова. Минобороны Тайваня обвинило Пекин в стремлении «подорвать мир и стабильность в регионе» и повысило уровень боеготовности войск.
Администрация США полагает, что визит Пелоси не противоречит принципу «одного Китая», которого формально придерживается Вашингтон. Белый дом ожидает, что Пекин может принять ответные меры и готов отреагировать на них, отметили его представители. Однако США не стремятся к конфликту с Китаем и не намерены провоцировать кризисные ситуации.
Пекин считает остров, который объявил о независимости от КНР в 1949 году, своей территорией.