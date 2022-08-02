Самолет Нэнси Пелоси прибыл на Тайвань

Пелоси стала первым посетившим Тайвань спикером палаты конгресса США за последние 25 лет. Китай выступил резко против этого визита, пригрозив Вашингтону последствиями

Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Самолет, на котором находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, сел на Тайване, следует из данных Flight Radar.

Китай неоднократно предупреждал, что визит Пелоси будет рассматриваться как нарушение его суверенитета и грозил последствиями, в том числе военным ответом. Перед ее прибытием Пекин закрыл небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов. В воздух были подняты истребители ВВС Тайваня, а также перехватчики Народно-освободительной армии Китая.

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Отношения Китая и США обострились во второй половине июля после сообщений о том, что Пелоси в ходе азиатского турне собирается посетить Тайвань. В ее официальном расписании визит на остров не значился, ожидалось, что она посетит Малайзию, Сингапур, Японию и Южную Корею.

Однако вскоре источники ряда СМИ, в том числе CNN, сообщили, что Пелоси посетит и Тайвань. После появления этих сообщений Китай неоднократно призывал руководство США отказаться от визита, напоминая об обязательствах, которые налагает на Штаты поддержка «одного Китая».

В четверг, 28 июля, президент США Джо Байден провел двухчасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Bloomberg сообщил, что Си предупредил Байдена: кто «играет с огнем, обожжется». Китайский лидер подчеркнул, что Пекин настроен «решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая» в вопросе Тайваня и добавил, что не признает провозглашенную независимость острова.

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Байден в свою очередь заверил, что США придерживаются политики «одного Китая». Тем не менее агентство указало на то, что в заявлении Госдепа США разговор подчеркнуто не назывался «конструктивным» в отличие от предыдущих звонков.

В МИД КНР заявили, что войска Китая «не будут сидеть сложа руки», если Пелоси посетит Тайвань. В ведомстве в очередной раз отметили, что визит «третьего должностного лица американских властей» (после президента и вице-президента) на Тайвань, который объявил о своей независимости от Китая в 1949 году, «приведет к вопиющему политическому воздействию» (Пекин продолжает считать его своей провинцией).

США перебросили в район Тайваня авианосец и десантные корабли. В районе Тайваня находятся авианосец «Рональд Рейган» (26 июля он вышел из Сингапура, как писала The New York Times, получив приказ следовать на север в сторону Южно-Китайского моря и в направлении Тайваня), десантные корабли «Триполи» (находится у южного японского острова Окинава) и «Америка» (у города Сасебо на юго-западе Японии). Еще один авианосец, «Авраам Линкольн», десантный вертолетоносец ВМС США «Эссекс» и 36 других военных кораблей, а также три подводные лодки расположены на Гавайях.

В свою очередь китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья и вышли в море. Кроме того, китайская армия начала учения в регионах, близких к Тайваню.

В субботу, 30 июля, борт Военно-воздушных сил США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на котором, предположительно, находилась Пелоси, вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан. На сервисе Flightradar24 не было указано конечное место назначения полета. За его ходом при помощи сервиса следило рекордное число людей: к 16:00 мск за полетом наблюдали более 100 тыс. человек.

Самолет совершил посадку на Гавайях. 1 августа Пелоси посетила Сингапур, а утром 2 августа прибыла в Малайзию. После чего ее самолет вылетел из Куала-Лумпура и взял курс на Тайвань.