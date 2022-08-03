Лавров обвинил США в стремлении показать безнаказанность визитом Пелоси

По мнению Лаврова, США действуют из принципа «что хочу, то и ворочу», в том числе в ситуации с Украиной. Министр добавил, что не видит «резона создавать такой раздражитель на ровном месте»

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Визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань отражает стремление США доказать всем свою безнаказанность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином, трансляцию вело ведомство на Rutube.

«То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», — сказал он, добавив, что не видит «резона создавать такой раздражитель на ровном месте».

Пелоси прилетела на Тайвань вечером 2 августа без предупреждения. Она посетила местный парламент и встретилась с президентом республики, главой Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. После прибытия Пелоси отметила, что визитом хотела поддержать «яркую и динамичную» демократию и подтвердить намерение Вашингтона поддерживать остров.

Китай, который критиковал Вашингтон еще на этапе подготовки визита, обвинил США в провокации. В Госсовете страны заявили, что Тайвань «сговорился с внешними силами» и подорвал мирное развитие отношений с материковым Китаем. Также в Пекине предупреждали, что поездка Пелоси подорвет и китайско-американские отношения.

После того, как самолет Пелоси приземлился в Тайбэе китайские войска начали учения со стрельбами у берегов Тайваня. В ответ республика повысила боеготовность армии. В Белом доме, в свою очередь, допустили, что Пекин может ответить на действия США, хотя «предлога для того, чтобы наращивать агрессивные действия или военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него» у Китая нет. Вашингтон не стремится создать кризисную ситуацию вокруг острова, добавили в американской администрации.

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В российском МИДе уже осудили действия США и назвали поездку Пелоси «провокацией», направленной на сдерживание Китая. Официальный представитель ведомства Мария Захарова допустила, что Вашингтон таким образом хочет отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем, а мирового сообщества — от Украины.