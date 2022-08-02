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Нэнси Пелоси начала визит на Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила исторический визит на Тайвань вопреки опасениям спровоцировать военный конфликт между США и Китаем
Нэнси Пелоси (в центре)
Нэнси Пелоси (в центре) (Фото: Министерство иностранных дел Тайваня / AP)

Пелоси прилетела на Тайвань вопреки опасениям администрации США

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване в столичном аэропорту Суншань. Она стала первым за 25 лет американским политиком высокого ранга, посетившим остров. За ее полетом на сервисе Flightradar24 наблюдали более 250 тыс. человек. Сайт на какое-то время прекратил свою работу из-за хакерской атаки.

О том, что Пелоси в рамках азиатского турне все же посетит частично признанный Тайвань, вечером 1 августа сообщили тайваньские СМИ. Однако ни МИД Тайваня, ни Госдеп США эту информацию не подтвердили. По данным тайваньских СМИ, Пелоси должна была прибыть в столицу острова Тайбэй поздно вечером 2 августа и провести там ночь, после чего утром посетить законодательный совет Тайваня для встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь. Позднее аналогичную информацию привел и американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Вашингтоне и Тайбэе.

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Ночь спикер палаты представителей должна провести в отеле Grand Hyatt, где для нее и членов ее делегации был выделен целый этаж: для Пелоси забронировали 48 номеров. Этот отель находится в центре города и известен тем, что его часто выбирают американские чиновники и экс-политики в ходе визита на Тайвань — так, в последний раз там останавливался бывший госсекретарь США Майк Помпео. В ожидании Пелоси недалеко от отеля появился баннер с ее изображением в знак приветствия. Также тайваньские СМИ распространили кадры, на которых видно, как в законодательном совете страны стелют красную дорожку к приезду Пелоси.

Приветственная надпись и ❤️ для Пелоси на небоскребе на Тайване. Видео
Политика

По данным тайваньского издания Reports of China, Тайбэй отозвал приглашение Пелоси из-за слишком пристального внимания к нему со стороны мирового сообщества и нарастающих разногласий между США и Китаем, который считает Тайвань частью своей территории. Однако Пелоси отказалась отменить поездку под предлогом того, что хочет войти в историю и для нее это важнее потенциальной угрозы создания нового тайваньского кризиса по аналогии с 1996 годом. В администрации США и Пентагоне также были против ее визита, сообщает CNBC. По данным телеканала, визит Пелоси указывает на наличие глубокого раскола в Вашингтоне, однако в Пекине не готовы принять утверждения о том, что действия конгресса США, нижнюю палату которого возглавляет Пелоси, необходимо отделять от политики Белого дома.

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Вместе с тем, по данным Politico, визит Пелоси стал возможен, поскольку Пентагон понизил уровень потенциального риска такой поездки. Издание отмечает, что это свидетельствует о соглашении между Китаем и США, «которое позволит им продолжить работу, снизив вероятность просчетов во время обострения двусторонней напряженности».

Что говорили в Вашингтоне и Пекине о визите Пелоси

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил в ходе брифинга в понедельник, что Пелоси имеет право посетить Тайвань. Он добавил, что в Вашингтоне будут пристально следить за потенциальными рисками такой поездки и что в обязанности Вашингтона входит обеспечение безопасности Пелоси. Кирби подчеркнул, что спикер палаты представителей сама будет принимать решение о визите на Тайвань и администрация США не вправе ее отговаривать.

При этом, по словам координатора, потенциальный визит «ничего не меняет» и США продолжат придерживаться политики «одного Китая». «Проще говоря, нет причин для того, чтобы Пекин превратил возможный визит, соответствующий давней политике США, в какой-либо кризис или конфликт либо использовал его в качестве повода для наращивания агрессивной военной активности в Тайваньском проливе или вокруг него», — заключил он.

С аналогичными утверждениями выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также заявил, что решение о визите на Тайвань остается за Пелоси. «Если спикер решит посетить [Тайвань], а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине», — подчеркнул он.

Со своей стороны, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил на пресс-конференции, что в Вашингтоне должны понимать последствия такого визита и что он подорвет отношения между странами. Тайвань, по словам дипломата, является неотъемлемой частью территории Китая и вопрос территориальной целостности страны — это красная линия для Пекина. «Мы никому не позволяем пересекать эту красную линию. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела Китая», — заявил Цзюнь. По его словам, Пекин сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил Вашингтон об ответных мерах военного характера в случае, если Пелоси посетит Тайвань. «Китайская сторона в очередной раз предупреждает американскую сторону, что КНР находится в состоянии повышенной готовности, армия Китая никоим образом не останется безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности», — сказал он.

Какие военные меры приняли США, Китай и Тайвань

После сообщений о визите Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к учениям в Южно-Китайском море. По данным Управления морской безопасности Китая, с 0:00 часов 2 августа до 0:00 часов 6 августа в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения с боевыми стрельбами. В связи с этим Пекин закрыл заход морских судов в акваторию ряда районов. Ранее НОАК уже активизировала учения в акватории провинции Фуцзянь, отделенной от Тайваня проливом. Во вторник днем агентство Reuters сообщило, что самолеты ВВС НОАК провели маневры, в ходе которых приближались к так называемой серединной линии, разделяющей Тайваньский пролив. Также несколько кораблей ВМС Китая оставались вблизи данной линии. На пляжах провинции Фуцзянь очевидцы засняли передвижения военной техники и солдат НОАК.

В свою очередь, США подняли в воздух восемь истребителей F-15 и пять самолетов-заправщиков с американской базы на Окинаве. Армия Тайваня также была приведена в боевую готовность.

Помимо военных приготовлений Китай ввел превентивные экономические меры, приостановив импорт в материковый Китай более 3 тыс. товаров от ста с лишним продовольственных компаний Тайваня. По информации Центрального информационного агентства Тайваня, сообщение о приостановке импорта было получено вечером 1 августа. Китай включил в черный список компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей. Под запретом также оказалась продукция примерно 700 рыболовецких судов. Пекин указал, что эти компании из Китайской Республики нарушили правила таможенного оформления.

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