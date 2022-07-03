Белый дом фразой «сейчас не время» оценил перспективу диалога по Украине

США будут помогать Украине добиваться военного успеха, решение по переговорам — за Киевом, указал Кирби. Он добавил: пока для них не время, так считает и Зеленский. В Киеве ранее говорили, что ждут усиления переговорной позиции

Джон Кирби (Фото: Alex Brandon / AP)

Решение относительно переговоров России и Украины для урегулирования конфликта будет принимать только украинский президент Владимир Зеленский, власти США намерены оказать ему в этом поддержку, однако время для диалога пока не пришло. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире Fox News Sunday.

«И [что] мы собираемся делать, так это продолжать следить за тем, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы он мог добиться успеха за столом [переговоров]. Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для таких дискуссий», — заявил он (цитата по Politico).

Кирби отметил, что ответные действия Украины на спецоперацию России были лучше ожидаемых Западом, теперь украинские военные «переходят в контрнаступление».

Американская разведка не считает, что достижение мира на Украине возможно «на данном этапе», заявила глава ведомства Эврил Хейнс в конце июня, назвав такой вывод «очевидным для всех». Планы президента Владимира Путина «по захвату большей части Украины» не претерпели изменений, продолжила она, резюмировав: «Картина остается довольно мрачной, а отношение России к Западу ужесточается».

В Белом доме при этом не раз выражали уверенность, что Россия не желает вести переговоры с Украиной. «Мы надеемся, что все завершится переговорами, но сейчас мы не видим, чтобы это исходило от Кремля», — говорила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Власти России придерживаются противоположной позиции: в Кремле 3 июля обвинили США и другие западные страны в противодействии инициативам по урегулированию конфликта. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, Запад настроен на «продолжение войны», однако рано или поздно «здравый смысл возобладает». Он уверен, что властям Украины «предстоит понять еще раз все наши условия» и согласиться на них. «Сесть за стол. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», — призвал Песков.

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Россия начала военную спецоперацию на Украине более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля, вскоре стороны начали дипломатическое обсуждение путей решения конфликта. Делегации Москвы и Киева несколько раз встречались лично, продолжали переговоры по видеосвязи, а наибольший прогресс был достигнут в конце марта в Стамбуле.

Делегация Украины тогда передала представителям Москвы свои предложения по путям решения конфликта, вскоре Россией был отправлен ответный документ, однако реакции со стороны Киева не поступило, говорил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. Он счел такую ситуацию «замораживанием» переговоров официальным Киевом.

В Киеве поясняли, что изменение отношения к переговорам вызвано произошедшим в городе Буча Киевской области. В начале апреля журналисты Reuters и других изданий сообщили о найденных в городе телах убитых мирных жителей. В Минобороны считают эти данные провокацией для очернения России, такую же оценку озвучивал Путин.

Украина может начать новый этап диалога с Россией, если ее переговорная позиция будет усилена, говорил глава делегации Киева Давид Арахамия. Он считает, что прежде всего это может быть достигнуто благодаря поставкам оружия с Запада. «Наши вооруженные силы уже готовы его применять», — заверил он.

Усиление переговорной позиции может произойти уже к концу августа, уточнял Арахамия. Он пояснил, что в этот период ожидается контрнаступление украинских военных.