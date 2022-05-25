Подоляк заявил о призывах Запада уступить часть территорий России

В Европе призывают Украину сдать России территории на юге и востоке «ради мира», однако Киев, как заявил Подоляк, не будет участвовать в таких обсуждениях. Он добавил, что боевые действия должны закончиться за столом переговоров

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Некоторые западные политики предлагают Киеву уступить Москве часть территорий, чтобы прекратить российскую военную операцию, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

«Пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. <...> Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. <...> «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы» — в некоторых западных глазах можно прочитать буквально такое», — написал Подоляк.

Он заявил, что Украина не будет участвовать в таких обсуждениях. Киев также не согласен замораживать конфликт, поэтому «не пойдет на Минск-3», отметил советник.

Подоляк подчеркнул, что текущие боевые действия должны закончиться за столом переговоров, а «заявления об уступках, сохранение лица или замораживание конфликта» вряд ли будут этому способствовать.

2 марта, спустя неделю после начала военной спецоперации, российские военные взяли Херсон, а к 15 марта под контроль России перешла вся территория Херсонской области. Затем российское Минобороны сообщило о взятии юга Запорожской области.

Позднее в этих регионах стали создаваться военно-гражданские администрации. Власти Херсонской области уже ввели бивалютные зоны, где наряду с гривной будет использоваться рубль, пообещали сделать русский язык государственным, предложили создать российскую военную базу на своей территории. Представители администрации Херсонской области заявили о намерении со временем войти в состав России. В Кремле, комментируя инициативу херсонской администрации, подчеркивали, что этот вопрос должны решить жители региона и «тщательно выверить юристы».

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Объявляя о начале спецоперации, президент Владимир Путин говорил, что Россия выступает за право народов Украины на самоопределение. «В основе нашей политики — свобода, свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины, все, кто этого захочет», — говорил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой, если на занятых российскими силами территориях будут проведены референдумы.