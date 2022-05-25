Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 15:55
19-летний теннисист отыграл матчбол и прошел в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 23:32
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета Политика, 23:30
Кулеба заявил об отсутствии у Киева условий для переговоров с Россией Политика, 23:08
Ибрагимович перенес операцию на колене и выбыл до конца года Спорт, 22:59
Подоляк заявил о призывах Запада уступить часть территорий России Политика, 22:44
Лайшев поддержал тренеров после жалобы фигуристки Нугумановой на травлю Спорт, 22:26
Минобороны призвало МККК возобновить поставки лекарств в ДНР и ЛНР Политика, 22:23
Глава Белгородской области сообщил о повреждении 10 домов после обстрела Политика, 22:13
«Зенит» сократил отставание от ЦСКА в финальной серии Единой лиги Спорт, 21:52
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября Финансы, 21:34
Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 21:32
Тарасова усомнилась в словах Нугумановой о травле в команде Рукавицына Спорт, 21:15
Зеленский поддержал введение визового режима для граждан России Политика, 21:13
Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет Политика, 21:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Подоляк заявил о призывах Запада уступить часть территорий России

В Европе призывают Украину сдать России территории на юге и востоке «ради мира», однако Киев, как заявил Подоляк, не будет участвовать в таких обсуждениях. Он добавил, что боевые действия должны закончиться за столом переговоров
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Некоторые западные политики предлагают Киеву уступить Москве часть территорий, чтобы прекратить российскую военную операцию, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

«Пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. <...> Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. <...> «Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы» — в некоторых западных глазах можно прочитать буквально такое», — написал Подоляк.

Он заявил, что Украина не будет участвовать в таких обсуждениях. Киев также не согласен замораживать конфликт, поэтому «не пойдет на Минск-3», отметил советник.

Подоляк подчеркнул, что текущие боевые действия должны закончиться за столом переговоров, а «заявления об уступках, сохранение лица или замораживание конфликта» вряд ли будут этому способствовать.

Байден оставил за Украиной право на территориальные уступки России
Политика
Джо Байден

2 марта, спустя неделю после начала военной спецоперации, российские военные взяли Херсон, а к 15 марта под контроль России перешла вся территория Херсонской области. Затем российское Минобороны сообщило о взятии юга Запорожской области.

Позднее в этих регионах стали создаваться военно-гражданские администрации. Власти Херсонской области уже ввели бивалютные зоны, где наряду с гривной будет использоваться рубль, пообещали сделать русский язык государственным, предложили создать российскую военную базу на своей территории. Представители администрации Херсонской области заявили о намерении со временем войти в состав России. В Кремле, комментируя инициативу херсонской администрации, подчеркивали, что этот вопрос должны решить жители региона и «тщательно выверить юристы».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kai Schwoerer / Getty Images Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля
Статьи
Pro
Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый?
Статьи
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов
Инструкции
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении
Статьи
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Andyfang / Twitter Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса
Статьи

Объявляя о начале спецоперации, президент Владимир Путин говорил, что Россия выступает за право народов Украины на самоопределение. «В основе нашей политики — свобода, свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины, все, кто этого захочет», — говорил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой, если на занятых российскими силами территориях будут проведены референдумы.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter