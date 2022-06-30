Разведка США не увидела возможность для мира на Украине «на данном этапе»

По словам главы Нацразведки США Аврил Хейнс, цели президента России «по захвату большей части Украины» не изменились, поэтому в Вашингтоне в настоящее время не видят возможности для мирной договоренности сторон

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс (Фото: Reuters / Pool )

Соединенные Штаты на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, передает Reuters.

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — сказала она.

В то же время, по словам Хейнс, цели президента России Владимира Путина «по захвату большей части Украины» не изменились и он по-прежнему намерен добиться ее «нейтральности». «Картина остается довольно мрачной, а отношение России к Западу ужесточается», — указала глава разведки.

Переговоры по мирному урегулированию на Украине продолжаются с марта. Российская сторона ранее настаивала на демилитаризации и денацификации соседней страны, а также на ее внеблоковом и безъядерном статусе. Украина заявляла о необходимости прекращения спецоперации о отводе российских войск.

Стороны провели несколько встреч в очном формате, последняя из которых прошла в Стамбуле 29 марта при участии глав МИД России, Украины и Турции. По итогам встречи стороны заявили о существенном прогрессе, а спустя сутки российское Минобороны сообщило об отводе войск с Киевского и Черниговского направлений.

Тем не менее уже в апреле Украина приостановила переговоры. Это произошло после публикаций иностранными агентствами фотографий тел мирных жителей в городе Буче Киевской области. Минобороны заявляло о провокации и опровергало данные о причастности к убийствам российских военных.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что Москва хочет завершить спецоперацию путем переговоров. В то же время он говорил, что Украина может добиться прекращения боевых действий до конца суток. Для этого, по его словам, нужно только приказать военным сложить оружие и выполнить условия Москвы.

За мирное урегулирование конфликта на Украине выступали и многие государства. Так, Италия в середине мая передала НАТО план по мирному разрешению конфликта. Позднее похожий проект опубликовал американский журнал по международной политике National Interest. В этих планах в том числе есть пункты об отказе Украины от членства в НАТО, предоставлении особого статуса республикам Донбасса и ряд других решений.

В свою очередь британский премьер Борис Джонсон 26 июня говорил, что если уладить конфликт на Украине сейчас, то Россия получит возможность «бесконечно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками».