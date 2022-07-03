Кремль заявил, что Украине предстоит согласиться на условия России
США и другие западные страны противодействуют инициативам по урегулированию конфликта на Украине, запрещая Киеву «думать и говорить» о мирном соглашении, однако время для переговоров однажды настанет, заявил в эфире «России 1» представитель российского президента Дмитрий Песков.
«Рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», — сказал он.
Песков считает, что страны Запада при этом делают ставку на продолжение боевых действий, из-за чего в возможностях «умиротворения ситуации» нет прежней востребованности.
В начале недели, 28 июня, в Кремле отмечали, что в Киеве могли бы «все прекратить до конца суток текущих» при условии приказа украинским военным сложить оружие и согласия на условия России.
Спецоперация России на Украине началась более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля, представители двух стран после этого встречались несколько раз лично и вели переговоры по видеосвязи. Наибольший прогресс был достигнут в конце марта на встрече в стамбульском дворце Долмабахче. Представители Украины тогда передали свои предложения российской стороне, после чего российская делегация направила своей ответ на предложения Киева. Реакции от Украины не последовало, это говорит о решении властей этой страны «заморозить» переговоры, отмечал глава российской делегации Владимир Мединский.
В Киеве объясняли, что на переговоры повлияло произошедшее в украинском городе Буча, журналисты Reuters и других изданий сообщали о найденных телах погибших мирных жителей. В Минобороны назвали эти данные провокацией с целью очернения России, аналогичного мнения придерживается президент Владимир Путин.
Власти Украины допустили продолжение переговоров при условии усиления собственной позиции в диалоге. Как говорил глава делегации Давид Арахамия, этому поспособствуют поставки западного вооружения. «Наши вооруженные силы уже готовы его применять. <...> И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров», — ожидает он.
Объявляя о начале спецоперации на Украине, Путин сообщил, что целями России стали проведение демилитаризации и «денацификации» соседнего государства. Москва также стремится защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны Киевского режима», утверждает он. По мнению президента России, власти Украины в течение восьми лет «издевались» над ними. Кроме того, Россия намерена добиться спасения ЛНР и ДНР и «восстановления их государственности» в границах 2014 года.
Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, в стране объявлено военное положение и введена всеобщая мобилизация. Наличие нацистских образований в стране власти Украины отвергают, говорил Мединский.