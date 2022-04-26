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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал прорывом переговоры с Украиной в Стамбуле

На встрече в Стамбуле украинская делегация передала российской перечень условий, который в Киеве сочли необходимым для заключения соглашения об урегулировании. Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от дипломатии
Фото: Генконсульство РФ / ТАСС
Фото: Генконсульство РФ / ТАСС

Россия настроена на достижение соглашений с Украиной, Москва не отказывается от дипломатического урегулирования ситуации, на встрече делегаций в Стамбуле они «достигли прорыва». Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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«Нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва. Требования безопасности наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины», — сказал Путин.

Президент добавил, что представители Киева «вынесли за скобки» вопросы Крыма, Севастополя и «вновь признанные Россией республики Донбасса», однако после достижения этих договоренностей Москва столкнулась с провокациями, приведя в пример события в Буче. «Мы знаем, кто это делал, кто готовил эту провокацию», — подчеркнул Путин.

В начале апреля украинские власти и западные СМИ распространили фотографии и видео из Бучи, на которых видны тела людей в гражданской одежде. Мэр города Анатолий Федорук рассказал AFP, что еще 280 человек похоронены в братских могилах.

Минобороны назвало эти материалы провокацией и заявило, что за время, пока город был под контролем российских военных, местные жители не пострадали. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал информацию об убийствах инсценировкой Киева и западных стран, которые пытаются «разгонять» эти данные по интернету. Генпрокуратура России заверила, что проведет проверку по факту публикации в интернете материалов о ситуации в Буче.

Президент России также назвал действия российских сил «вынужденной мерой», добавив, что жители Донбасса оказались на восемь лет в блокаде, что публично признали власти Украины. Этого не замечали «коллеги на Западе», утверждает Путин.

Переговоры по урегулированию на Украине начались 27 февраля, стороны провели несколько раундов очно и несколько — в режиме видеосвязи. Наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 февраля. Тогда переговоры планировалось продолжать два дня, но из-за того, что стороны согласовали значительное количество вопросов уже в первый день, было решено не продолжать раунд.

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Прогнозы

Лавров заявил, что о посредниках в переговорах с Украиной говорить рано
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По итогам встречи глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия сделала «два огромных шага к миру» и решилась на них после письменных предложений Киева, которые стали его «первым сформулированным стремлением к компромиссу». Предложения, сказал Мединский, касались в том числе нейтрального статуса Украины.

После стамбульской встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который приложил значительные усилия для организации диалога, заявил, что переговоры «придали значимый импульс процессу установления мира».

Какие вопросы стороны обсудили в Стамбуле

По оценке Москвы, «существенный прогресс» в Стамбуле был достигнут в вопросе внеблокового и неядерного статуса Украины, а также гарантий безопасности для нее. Также украинская сторона заявила о понимании ситуации с Крымом и Донбассом.

Киев предложил Москве решить вопрос принадлежности Крыма на двусторонних переговорах в течение 15 лет, а вопрос Донбасса — согласовать на встрече глав государств. Принадлежность этих регионов не будет оспорена Киевом военным путем, отмечалось в озвученных предложениях Украины. Киев также заявил о готовности пойти на то, чтобы гарантии безопасности не распространялись на Крым и Донбасс.

Договор о гарантиях безопасности Украина предложила сделать многосторонним и создающим основу для новой системы безопасности в Европе. Гарантами работы такой системы Киев предложил сделать страны — постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россию, Турцию, Германию, Италию, Израиль, Польшу и Канаду. Также Украина хотела бы, чтобы Россия не возражала против вступления страны в ЕС.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил позже, что, несмотря на достигнутый прогресс, Москва и Киев пока не выработали финальные договоренности.

1 апреля стороны возобновили переговоры по видеосвязи с привлечением рабочих подгрупп, однако позже, после публикации в СМИ кадров с произошедшим в городе Буча Киевской области, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что украинская делегация пыталась прервать диалог. Назвав публикацию провокацией, Лавров заявил, что она была предпринята для того, чтобы «сорвать ведущиеся переговоры».

В Киеве 8 апреля подтвердили, что продолжают переговоры с Россией в постоянном режиме в онлайн-формате и во встречах участвуют дипломатическая, юридическая, военная и другие рабочие группы. Однако, по словам советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка, «есть некоторое изменение переговорного фона», в том числе в связи с событиями в Буче. «Это не вопрос собственно ведения переговоров, а эмоциональный фон, на котором эти переговоры ведутся», — заявил тогда Подоляк.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина Россия переговоры урегулирование Стамбул прорыв Владимир Путин
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