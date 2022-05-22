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Мединский заявил о готовности к переговорам и об их заморозке Украиной

Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия не отказывается от переговоров с Украиной и готова их продолжать, однако сейчас процесс заморожен по инициативе Киева, заявил помощник президента России и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в эфире белорусского телеканала ОНТ.

«Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. <...> Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет», — сказал он.

«Мяч на их стороне полностью. Мы со своей стороны к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — добавил Мединский.

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