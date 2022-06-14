Белый дом заявил об отсутствии желания у Москвы вести переговоры с Киевом

США надеются, что ситуация на Украине решится путем переговоров, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляцию вел телеканал CNBC.

«Мы надеемся, что все завершится переговорами, но сейчас мы не видим, чтобы это исходило от Кремля», — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, Вашингтон хочет убедиться, что поставит Украину «в лучшую позицию», когда придет время переговоров.

Россия и Украина приостановили переговоры в середине мая. Москва возложила ответственность за это на Киев. Как заявил главы российской переговорной делегации Владимир Мединский 22 мая, замораживание переговорного процесса — это «инициатива Украины». Москва передала Киеву проект договора, «в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован», теперь «мяч на их стороне полностью».

24 мая украинский президент Владимир Зеленский называл условием для возобновления переговоров возвращение территорий в состояние до 24 февраля, когда началась российская военная операция.

В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в запрете Киеву вести переговоры. «Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — заявил он.