Нидерланды не стали запрещать использование F-16 для ударов ВСУ по России

В Минобороны Нидерландов убеждены, что ВСУ могут использовать все, что поможет их самообороне. Россия осуждает военную помощь Киеву

Истребитель F-16 (Фото: Global Look Press)

Нидерландские власти допускают использование переданных Вооруженным силам Украины истребителей F-16 для поражения целей на территории России, заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен в интервью европейской версии журнала Politico.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Амстердам ограничивать использование своих F-16 на территории России, как это сделал Брюссель, министр отметила, что таких ограничений «не существует». «Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке средств: как только мы передаем их Украине, они могут их использовать», — сказала она.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку.

Оллонгрен добавила, что Нидерланды просят Украину «соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, а это означает, что они используют его (вооружение. — РБК) для достижения военных целей, которых им необходимо достичь в целях самообороны».

Американский Госдепартамент 31 мая сообщил о решении Байдена разрешить ВСУ ограниченно бить по территории России. После того как Госдеп объявил о решении Байдена, Кремль указал, что это показывает вовлеченность США в конфликт. В Москве предупредили о возможных фатальных последствиях необдуманных шагов США.

Вслед за Вашингтоном и Берлин разрешил Украине наносить удары по территории России немецким оружием. В правительстве ФРГ отметили, что Берлин снял ограничения на использование вооружений на фоне активных военных действий в Харьковской области.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска перешли в наступление на харьковском направлении. За май российская армия взяла под контроль более десятка населенных пунктов на направлении, последним на момент публикации стало село Ивановка.

Президент России Владимир Путин связал наступление на харьковском направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгородской области, граничащей с Харьковской областью.

Такое же разрешение на использование своего вооружения для ударов по целям внутри России, как США и Германия, дала Великобритания. Снятие ограничений для Украины поддерживает и Франция.

В то же время Рим заявил, что оружие, которое Италия направляет Киеву, не может быть использовано вне территории Украины, иначе это будет нарушением итальянской Конституции. Об этом заявил глава МИД Италии Антонию Таяни, подчеркнув, что республика не находится в состоянии войны с Россией, но стремится защищать независимость украинской территории.

Россия осуждает военные поставки на Украину и заявляет, что они затягивают конфликт, но не могут решить его исход.

Страны Запада, высказываясь о возможности нанесения Украиной ударов по России их оружием, провоцируют новый уровень напряженности, заявил 30 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами, войну в прямом и в переносном смысле», — сказал он.