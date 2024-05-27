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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные взяли под контроль два населенных пункта

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило о взятии под контроль Ивановки в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Также под контроль России перешел населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

Село Ивановка находится на востоке Купянского района Харьковской области. К югу от него находится Кисловка, о занятии которой Минобороны сообщило две недели назад.

Нетайлово — село к западу от Авдеевки. Власти ДНР неоднократно заявляли о том, что из этого населенного пункта велись обстрелы Донецка и окрестностей.

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Также Минобороны сообщило о следующих изменениях за сутки на различных направлениях:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов, отражены две контратаки в районах Глубокого и Волчанска;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Невского и Новосадового, отражены три контратаки в районах Нововодяного и Григоровки;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Раздоловки и Часов Яра;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Семеновки и Новгородского, отражены пять контратак трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Уманское;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удар по позициям бригады ВСУ в районе Макаровки;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Работино и Веселого.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, две боевые машины РСЗО «Град», две боевые машины РСЗО «Бастион», САУ Braveheart, две САУ «Гвоздика».

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