Кремль оценил решение США разрешить удары американским оружием по России

Попытки ударов американским оружием по России уже были, это говорит о том, что Вашингтон — участник конфликта, заявил Песков

Фото: Инна Вареница / Reuters

То, что Вашингтон разрешил наносить удары по России американским оружием, свидетельствует о вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам это достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уже говорил, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева безответственны и «опасны своими последствиями», и предупреждал об ответе Москвы. Вместе с тем он выражал уверенность, что «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий» в зоне военных действий.

Президент Владимир Путин призывал страны НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют», прежде чем говорить об ударах по России.

Пентагон даст Украине точные инструкции для ударов по России Политика

Как писали Politico и другие СМИ, президент США Джо Байден разрешил Украине вести ответный огонь американским оружием по российским войскам у границ Харьковской области. Что касается запрета использования ракет ATACMS для дальних ударов вглубь России, здесь политика Вашингтона не изменилась, заявляли в Белом доме.

Как пишет Guardian, это означает, что Украина может задействовать полученные от США артиллерию и системы HIMARS. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил газете, что «это значительно повысит нашу способность противостоять попыткам России перебраться через границу».

По данным The New York Times, в Соединенных Штатах ждут, что ВСУ начнут использовать американское оружие для этих целей в ближайшие часы или дни. При этом AFP еще 28 мая писало, что украинская сторона применяла вооружение США для ударов по России, в том числе по Краснодару.

Вслед за США ограничения для Украины на использование своего оружия сняла Германия. В кабмине страны отметили, что Киев может применять его в целях самообороны и в соответствии с международным правом.