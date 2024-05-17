Путин заявил об отсутствии планов взятия Харькова

Путин заявил, что на сегодняшний день у России нет планов взятия Харькова

Путин связал наступление в Харьковской области с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских регионов, в том числе Белгорода

Планов взятия Харькова на сегодня нет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал глава России.

Путин связал наступление на харьковском направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода.

«И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы будем вынуждены создать санитарную зону безопасности. Вот мы это и делаем», — напомнил президент.

Вину за ситуацию в Харьковской области Путин возложил на Киев. Российские войска добиваются результатов на этом направлении, каждый день продвигаясь «строго по плану», заверил он.

Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая сообщил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои». По его словам, на харьковском направлении зона активных боевых действий увеличилась почти на 70 км. Генерал также отметил, что Россия перешла в наступление после того, как зафиксировала переброску украинских войск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале российского наступления в Харьковской области 10 мая.

В интервью ABC на вопрос о вине США в сложившейся ситуации на поле боя в связи с задержкой поставок оружия Зеленский ответил: «Мир виноват». По его мнению, «они дали Путину возможность» продвинуться.

Минобороны России отчитывалось об улучшении тактических позиций на харьковском направлении и установлении контроля над рядом населенных пунктов. По словам секретаря Совета безопасности, экс-министра обороны Сергея Шойгу, российское наступление идет на всех направлениях «довольно неплохо». Он уточнил, что в этих целях были созданы резервы «и по людям, и по технике, и по боеприпасам».