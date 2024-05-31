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Военная операция на Украине ,  
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Италия объяснила, почему не разрешила Киеву наносить удары по России

Италия объяснила запрет Киеву наносить удары по России статьей в Конституции
Сюжет
Военная операция на Украине
Антонио Таяни
Антонио Таяни (Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images)

Оружие, которое Италия направляет Киеву, не может быть использовано вне территории Украины, иначе это будет нарушением итальянской конституции. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на встрече глав МИД стран НАТО в Праге.

«Мы будем продолжать помогать ей с финансовой точки зрения и с точки зрения военных инструментов, но мы не пошлем ни одного итальянского солдата воевать на территорию Украины, так же как наше оружие не может быть использовано за пределами территории Украины, потому что это запрещено статьей 11 Конституции», — сказал Таяни (цитата по La Pressе).

Он подчеркнул, что Италия не находится в состоянии войны с Россией, но стремится защищать независимость украинской территории.

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В статье 11 Конституции Италии говорится следующее: «Италия отвергает войну как посягательство на свободу других народов и как способ разрешения международных споров; она соглашается на условиях взаимности с другими государствами на ограничение суверенитета, необходимое для порядка, обеспечивающего народам мир и справедливость; она содействует международным организациям, стремящимся к этой цели».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist заявил, что союзникам по блоку следует снять ограничение на применение Украиной полученного вооружения на фоне активизировавшихся боев на харьковском направлении. Италия не поддержала Столтенберга.

Россия осуждает военные поставки на Украину и заявляет, что они затягивают конфликт, но не могут решить его исход.

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Теги
Италия Украина оружие Военная операция на Украине
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