Бельгия назвала сроки поставок Украине 30 истребителей F-16

До 2028-го Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16, первые самолеты отправят в этом году, заявила глава МИДа Лабиб. Также F-16 отправят Дания и Нидерланды, первые поставки ожидаются летом. Москва осуждает помощь Украине

Истребители F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, сообщила медиахолдингу RTL федеральный министр иностранных дел Хаджа Лабиб, передает VRT News.

Первые аппараты будут поставлены в этом году, уточнила она.

28 мая с визитом в Брюссель приедет президент Украины Владимир Зеленский для подписания двустороннего соглашения о безопасности. Также он отправится в военный аэропорт Мельбрук, где встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.

Бельгия в 2023 году вошла в так называемую коалицию F-16, страны-участницы которой пообещали поставить Киеву истребители или обучить украинских военных работе с ними. В группу также вошли Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания.

Зеленский говорил, что Дания и Нидерланды обещали поставить 19 и 42 истребителя соответственно. Копенгаген рассчитывает поставить первые самолеты этим летом. Standard в середине мая писала, что F-16 могут появиться на Украине в течение нескольких недель, Reuters называл сроком первых поставок истребителей июнь-июль.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

В конце марта министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что правительство страны одобрило выделение €100 млн Украине на техническое обслуживание истребителей.

Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это не изменит исхода конфликта. В Кремле, комментируя обсуждение относительно поставок самолетов Киеву, заявляли, что это демонстрирует «растущую вовлеченность» западных стран в конфликт. Глава МИДа Сергей Лавров назвал такие планы неприемлемой эскалацией. Президент Владимир Путин заявил, что F-16 «будут гореть», как и танки.