Рябков предупредил о фатальных последствиях «необдуманных шагов» США

Рябков посоветовал США не делать шагов, которые ведут к фатальным последствиям

Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Москва рекомендует Вашингтону не предпринимать необдуманных шагов, которые могут повлечь фатальные последствия, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он прокомментировал разрешение Киеву наносить удары по российской территории американским оружием.

«Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия», — сказал замминистра (цитата по ТАСС). Рябков полагает, что американская администрация «в силу непонятной причины недооценивает серьезность того отпора, который они могут получить».

Американский Госдепартамент 31 мая сообщил о решении президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины ограниченно бить по территории России.

Власти России и ранее предупреждали об опасных последствиях таких мер. После того как Госдеп объявил о решении Байдена, Кремль указал, что это показывает вовлеченность США в конфликт.

Россия осуждает помощь Украине, как военную, так и финансовую. В Кремле неоднократно заявляли, что помощь Украине не сможет изменить ход конфликта, а только послужит его затягиванию.