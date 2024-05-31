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Военная операция на Украине ,  
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Байден разрешил ограниченно бить по России американским оружием

Президент США Байден позволил ВСУ бить по России американским оружием
Сюжет
Военная операция на Украине
В Госдепартаменте уточнили, что запрет на применение дальнобойных ракет ATACMS по объектам на территории России остается в силе. На брифинге представитель ведомства сказала, что позиция США не изменилась
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден разрешил вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американским оружием по российской территории, но с рядом ограничений, подтвердили «РИА Новости» в Госдепартаменте США.

«Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», — уточнил представитель Госдепартамента.

В ведомстве добавили, что запрет на применение дальнобойных ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России остается в силе.

NYT сообщила, что Байден все ближе к разрешению ударов ВСУ по России
Политика
Джо Байден

Ранее зарубежные издания Politico, The New York Times и Financial Times сообщили со ссылкой на источники, что Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе у границы с Харьковской областью. В последней российские войска начали активное наступление в середине мая, об этом заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Минобороны Росии впоследствии объявило о взятии более десятка населенных пунктов в регионе.

Главным сторонником снятия ограничений был госсекретарь Энтони Блинкен, который недавно посетил Украину и сделал «отрезвляющие выводы», отметила The New York Times.

На брифинге Пентагона представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что США не меняли свою позицию насчет оружия, передаваемого Украине, и ударов по российской территории. Она отметила, что Украина может добиваться успехов, концентрируясь на целях тактического и оперативного масштаба, которые «напрямую влияют на конфликт», но без преследования крупных геополитических целей в России.

Москва резко критически относится к дискуссии относительно возможности разрешить Украине бить по военным объектам внутри России. На вопрос, что она сделает, если ограничения все же снимут, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «это знают глава государства и военные».

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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