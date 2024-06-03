МИД пообещал «нейтрализовать угрозу» из-за Patriot в небе над Россией
Страны Запада идут по пути эскалации, заявил замглавы МИДа Александр Грушко, комментируя возможное использование переданных Украине зенитных ракетных систем Patriot над территорией России.
«Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — сказал он ТАСС.
Комплекс Patriot был разработан в США в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, более поздние модификации позволяли бороться в том числе с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.
О решении поставить системы ПВО Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года. Несколько Patriot Киеву передала Германия, а Испания — партию ракет. Об отправке комплекса для помощи ВСУ задумались и в Румынии.
Накануне генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий ситуационный центр по Украине в Минобороны Германии, допустил, что ВСУ могут применить переданные Берлином ЗРК в небе над Россией — «для борьбы с российскими самолетами, которые могут использовать страшные планирующие бомбы». Немецкие власти вслед за США разрешили Украине наносить удары по целям в России своим оружием для защиты от атак в Харьковской области, заявив, что это должно происходить в соответствии с международным правом. По данным Bild, до получения разрешения ВСУ минимум однажды применили Patriot против целей на территории России, что вызвало гневную реакцию США и Германии.
В Кремле, оценивая решение западных стран разрешить удары переданным ВСУ оружием по России, заявили, что подобные попытки уже были, и «это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева безответственны и «опасны своими последствиями», и предупреждал об ответе Москвы. Президент Владимир Путин заявил, что Москве придется принимать решение о санитарной зоне на Украине, а также призвал страны НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют», прежде чем говорить об ударах по России.
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