МИД пообещал «нейтрализовать угрозу» из-за Patriot в небе над Россией

В бундесвере допустили, что ВСУ могут применить Patriot над российской территорией против самолетов, «которые используют планирующие бомбы». В МИДе заявили, что Запад эскалирует ситуацию, и пообещали меры для «нейтрализации угроз»

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Страны Запада идут по пути эскалации, заявил замглавы МИДа Александр Грушко, комментируя возможное использование переданных Украине зенитных ракетных систем Patriot над территорией России.

«Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — сказал он ТАСС.

Комплекс Patriot был разработан в США в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, более поздние модификации позволяли бороться в том числе с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.

О решении поставить системы ПВО Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года. Несколько Patriot Киеву передала Германия, а Испания — партию ракет. Об отправке комплекса для помощи ВСУ задумались и в Румынии.

Накануне генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий ситуационный центр по Украине в Минобороны Германии, допустил, что ВСУ могут применить переданные Берлином ЗРК в небе над Россией — «для борьбы с российскими самолетами, которые могут использовать страшные планирующие бомбы». Немецкие власти вслед за США разрешили Украине наносить удары по целям в России своим оружием для защиты от атак в Харьковской области, заявив, что это должно происходить в соответствии с международным правом. По данным Bild, до получения разрешения ВСУ минимум однажды применили Patriot против целей на территории России, что вызвало гневную реакцию США и Германии.

В Кремле, оценивая решение западных стран разрешить удары переданным ВСУ оружием по России, заявили, что подобные попытки уже были, и «это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева безответственны и «опасны своими последствиями», и предупреждал об ответе Москвы. Президент Владимир Путин заявил, что Москве придется принимать решение о санитарной зоне на Украине, а также призвал страны НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют», прежде чем говорить об ударах по России.