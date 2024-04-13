Германия поставит Украине еще один Patriot
Берлин поставит Киеву еще один Patriot и ракеты к уже имеющимся комплексам, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех остальных лидеров государств-партнеров последовать этому примеру», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Ранее телеканал n-tv со ссылкой на Минобороны Германии сообщил об отправке одной системы ПВО Patriot. Всего Берлин передал Киеву три таких комплекса.
Зеленский рассказал, что также обсудил с Шольцем подготовку к конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине и к мирному саммиту в Швейцарии. Оба мероприятия состоятся в июне.
Ранее Зеленский заявил о нехватке 25 комплексов Patriot для защиты воздушного пространства страны и боеприпасов для нового контрнаступления. Он также признавал, что без западной помощи Украина будет терять людей и территории. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Киев перепробовал все мягкие способы для получения от Запада новых систем Patriot и теперь намерен ужсточить свою тактику.
сообщала о наличии у Киева двух комплексов и обещала поставить к 2024 году еще пять.
Минобороны России неоднократно отчитывалось о нанесении ударов по комплексам Patriot на Украине. В Кремле считают, что передача Киеву систем ПВО сделает «конфликт дольше и больнее для украинской стороны» и не повлияет на «целеполагание и конечный результат» военной операции.