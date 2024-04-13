Германия поставит Украине еще один Patriot

Зеленский поблагодарил Шольца за передачу Украине одной системы Patriot и призвал Запад последовать примеру Германии. Ранее он говорил о нехватке 25 таких комплексов. Власти России считают, что такие поставки затягивают конфликт

Берлин поставит Киеву еще один Patriot и ракеты к уже имеющимся комплексам, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех остальных лидеров государств-партнеров последовать этому примеру», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее телеканал n-tv со ссылкой на Минобороны Германии сообщил об отправке одной системы ПВО Patriot. Всего Берлин передал Киеву три таких комплекса.

Зеленский рассказал, что также обсудил с Шольцем подготовку к конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине и к мирному саммиту в Швейцарии. Оба мероприятия состоятся в июне.

Ранее Зеленский заявил о нехватке 25 комплексов Patriot для защиты воздушного пространства страны и боеприпасов для нового контрнаступления. Он также признавал, что без западной помощи Украина будет терять людей и территории. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Киев перепробовал все мягкие способы для получения от Запада новых систем Patriot и теперь намерен ужсточить свою тактику.

Помимо Германии, комплексы Patriot Киеву поставляли США. Первая такая система прибыла на Украину весной 2023 года. В июне американская Raytheon Technologies, разработчик Patriot, сообщала о наличии у Киева двух комплексов и обещала поставить к 2024 году еще пять.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о нанесении ударов по комплексам Patriot на Украине. В Кремле считают, что передача Киеву систем ПВО сделает «конфликт дольше и больнее для украинской стороны» и не повлияет на «целеполагание и конечный результат» военной операции.