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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал о гневе Запада из-за нарушения ВСУ условий применения Patriot

Bild: ВСУ как минимум однажды применили Patriot вопреки договоренностям
Сюжет
Военная операция на Украине
Не менее одного раза украинская армия поразила цель на российской территории с помощью систем ПВО Patriot, узнал Bild. Германия и США затем пригрозили остановить поставки ракет. Россия осуждает поставки оружия Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина нарушила запрет западных стран на использование полученного вооружения против целей на территории России, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

В частности, западные страны запретили сбивать российские ракеты или истребители, пока они не будут над территорией Украины. Не менее одного раза ВСУ применили поставленную Германией американскую систему Patriot в нарушение этого правила, пишет издание. Таблоид не уточняет, для чего конкретно в данном случае использовался комплекс Patriot.

По данным Bild, после этого Киев столкнулся с «гневными звонками» от Вашингтона и Берлина, которые пригрозили прекратить поставки зенитных ракет в случае повторения инцидента.

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В последние недели на Западе активизировалась дискуссия вокруг ограничений по использованию ВСУ западного оружия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал пересмотреть это правило на фоне продвижения российских войск в Харьковской области и выражал уверенность, что это не приведет к эскалации между альянсом и Россией, поскольку решение будут принимать на национальном уровне, а не всего военного блока.

Это мнение уже поддержали в Чехии, а в руководстве Евросоюза пояснили, что удары по территории России соответствуют международному праву, если отвечают принципу пропорциональности.

Немецкое правительство не позволяет Украине бить по территории России с использованием переданного Германией оружия, с этим связано нежелание поставлять дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на обещания Киева сдержанно их использовать.

Москва оценивает эту инициативу резко критически. «Такой военный оголтелый запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать меры, нам надо стоять на своем и продолжать специальную военную операцию», — сказал представитель президента Дмитрий Песков. Слова генсека НАТО он охарактеризовал как «абсолютно безответственные провокационные заявления».

Президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что в ответ на удары ВСУ по приграничным регионам было решено создать санитарную зону, с чем, по его словам, и связано продвижение в Харьковской области. «То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», — сказал он.

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