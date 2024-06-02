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Военная операция на Украине ,  
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Бундесвер не исключил применения Patriot в небе над Россией

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Военная операция на Украине
Генерал бундесвера Фрейдинг допустил, что ВСУ могут использовать системы Patriot над территорией России, например против российских самолетов. Москва заявляла об опасных последствиях разрешения Киеву применять западное оружие
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг, который возглавляет специальный штаб по вопросам Украины в Минобороны Германии, не исключил того, что Киев может использовать поставляемые Берлином американские зенитные ракетные системы Patriot на территорией России. Германия разрешила Украине использовать поставленное оружие для ударов по России 31 мая, вслед за США.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться и в районе Харькова, и над Россией. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут использовать страшные планирующие бомбы», — заявил он (цитата по Tagesschau).

Издание называет среди систем, которые смогут использовать для атак по территории России украинские военные, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 и реактивную систему залпового огня (РСЗО) Mars II.

Фрейдинг подчеркивает, что применение комплексов — исключительно дело украинских военных, и они могут использовать системы в рамках международного права. В Берлине уверены, что Киев будет придерживаться его, добавил он. Генерал не уточнил, применялось ли уже немецкое оружие для атак по территории России или над ней.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

За несколько дней до разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России немецкий таблоид Bild сообщил, что Киев нарушал этот запрет. В частности, Украине запретили сбивать российские ракеты или истребители, пока они находятся не над украинской территорией. Однако, по данным издания, ВСУ не менее одного раза применили поставленный Германией американский комплекс Patriot в нарушение этого правила.

Для чего конкретно в данном случае использовался Patriot, не уточнялось. По информации Bild, после этого Киев столкнулся с «гневными звонками» от Вашингтона и Берлина, которые пригрозили прекратить поставки зенитных ракет в случае повторения инцидента.

Кроме США и Германии наносить удары поставляемым оружием разрешила Великобритания. Франция также поддержала такую позицию.

Президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что в ответ на удары ВСУ по приграничным регионам было решено создать санитарную зону, с чем, по его словам, и связано продвижение в Харьковской области. «То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затруднился прояснить, какой ответ даст Россия: «Это знают наши военные. Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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