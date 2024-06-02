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Военная операция на Украине ,  
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В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

Премьер Чолаку: в Румынии обсудят возможность передачи Украину ЗРК Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине

Румынские власти обсудят возможность передачи Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью телеканалу Euronews.

«В данный момент мы находимся на этапе рассмотрения. В первую очередь об этом должны говорить специалисты», — заявил Чолаку.

Если система будет защищать украинскую территорию, это не значит, что она не будет охватывать и Румынию, отметил он.

Принимать решение о передаче ЗРК будет Высший совет национальной обороны, сказал премьер. По словам Чолаку, после консультации с экспертами члены совета примут лучшее решение.

Румыния рассмотрит вопрос о передаче Украине ЗРК Patriot
Политика
Фото:Peter Mueller / Bundeswehr / Getty Images

В начале мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест готов обсудить отправку на Украину ЗРК Patriot. По словам главы государства, этот вопрос необходимо согласовывать с Высшим советом обороны. Оставить Румынию без средства противовоздушной обороны неприемлемо, подчеркнул Йоханнис.

В 2017 году США одобрили продажу Румынии комплексов Patriot. Сумма сделки составила $3,9 млн. Всего в страну направили семь комплексов, а также радары, системы наведения и прочее необходимое оборудование. Первый ЗРК Румыния получила в 2020 году, пока это единственный комплекс в стране.

Системы Patriot Киеву также поставляют США, Испания и Германия. В Берлине допускают, что ВСУ могут использовать Patriot над территорией России.

Москва неоднократно критиковала поставки западных вооружений Украине. В Кремле заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.

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Теги
Военная операция на Украине Румыния Украина ПВО
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