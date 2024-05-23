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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал опасной позицию Вашингтона об обстрелах России оружием США

Песков: позиция США об обстрелах Украиной американским оружием России опасна
Сюжет
Военная операция на Украине
Песков заявил, что в США и европейских странах усердно провоцируют ситуацию и повышают уровень эскалации. 23 мая конгрессмен Маккол показал карту России с зоной, которую могут поразить переданные Украине ATACMS
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Заявления в США о необходимости разрешить Украине совершать удары американским оружием по территории России являются безответственной и опасной позицией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Он отметил, что в Вашингтоне и некоторых европейских столицах усердно провоцируют ситуацию и повышают постоянно уровень эскалации.

«Мы знаем, что и среди сенаторов американских, и среди конгрессменов очень много горячих голов, которые считают своим долгом дальше подливать масло в огонь», — подчеркнул Песков.

В конгрессе показали карту России с зоной ударов американскими ракетами
Политика
Майкл Маккол

Он заявил, что никакие западные вооружения не способны переломить ситуацию в конфликте. «И единственное, что способны сделать эти вооружения, — это сделать более тяжелой участь украинского народа», — считает он.

Ранее 23 мая глава комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол показал карту России с зоной, которую могут поразить переданные Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Конгрессмен уточнил у госсекретаря Энтони Блинкена, готовы ли американские власти изменить политику, чтобы дать возможность Киеву атаковать российские территории. В ответ госсекретарь напомнил, что США не поддерживают такое решение.

The Wall Street Journal (WSJ) передала, что Украина обратилась к США с просьбой не только снять запрет на применение американского оружия, но и помочь в определении целей в России, по которым ВСУ мог бы нанести удары, используя собственное оружие. Группа из 13 конгрессменов также попросила главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине использовать предоставленное США оружие для атак по территории России.

В середине октября WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон тайно передал Украине небольшое количество ракет ATACMS. CNN передавал, что президент США Джо Байден в феврале одобрил отправку таких ракет — их включили в мартовский пакет помощи на сумму $300 млн.

Россия осуждает любые военные поставки на Украину, и заявляет, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.

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Георгий Смирнов
Дмитрий Песков обстрелы Украина США Россия ATACMS
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