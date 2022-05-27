В США заявили о планах не наращивать контингент в Швеции и Финляндии

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Силы НАТО будут в большей степени сосредоточены на востоке Европы, а не на севере, несмотря на стремление Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу, заявил в американском сенате командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи, передает Associated Press.

«Центр тяжести сил НАТО сместился на восток. В зависимости от исхода конфликта [между Россией и Украиной] это, возможно, будет продолжаться в течение некоторого времени», — заявил Каволи, который является кандидатом на пост главы армии союзников в Европе.

Он подчеркнул, что повышенное внимание к востоку континента объясняется беспокойством стран региона из-за потенциальной российской агрессии. Как указывает AP, с начала спецоперации на Украине численность войск США в Европе выросла с примерно 80 тыс. военнослужащих до 102 тыс. Генерал высказал мнение, что Вашингтон должен соблюдать тонкий баланс в регионе, чтобы не разжигать более масштабный конфликт с Россией и «не создавать проблему там, где ее не было».

Каволи отметил, что США уже имеют прочные военные связи со Швецией и Финляндией, в регионе увеличится число проводимых учений, ротаций и других мероприятий.

Послы ранее нейтральных Швеции и Финляндии подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обе страны хотят присоединиться к блоку с условием неразмещения военных баз и ядерного оружия на их территории. Против членства этих государств выступает ряд союзников, в частности, Турция и Хорватия.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что намерение североевропейских государств может усугубить «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственную угрозу» для России, но она ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура.