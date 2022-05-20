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Milliyet узнала о попытках Байдена стать посредником между Турцией и НАТО

По данным издания, президент Финляндии и премьер-министр Швеции консультировались с Байденом перед подачей заявок в НАТО, а сам президент США предпринимал попытки стать посредником между ними и турецким руководством
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден пытался выступить посредником для переговоров с Турцией по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в североатлантическом альянсе.

По данным собеседников издания, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон перед подачей заявок на вступление в НАТО вели активные консультации с Байденом, который также предпринимал попытки стать посредником между ними и Турцией.

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Реджеп Тайип Эрдоган

В середине мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс, теперь их должен рассмотреть Совет НАТО. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит эти заявки, поскольку Хельсинки и Стокгольм отказывались выдавать террористов и вводили против Анкары санкции.

18 мая Financial Times сообщила, что Турция заблокировала обсуждение заявок Финляндии и Швеции в НАТО. Турецкое издание Sabah писало, что Анкара предложила Швеции и Финляндии манифест из десяти пунктов, его принятие стало условием для одобрения заявки на вступление в НАТО. В частности, Турция призывает их избегать контактов с лидерами Рабочей партии Курдистана (РПК), отказаться принимать членов РПК в парламенты обеих стран, ускорить процедуру их экстрадиции в Турцию, отказаться от направленных против Турции «противоречащих духу альянса» действий и признать РПК и ее ответвления террористическими.

19 мая советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что сомнения Турции будут урегулированы и страны НАТО единогласно примут решение о предоставлении членства Швеции и Финляндии. При этом он отмечал, что Байден пока не планирует обсуждать со своим турецким коллегой вопросы расширения НАТО.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Турция Финляндия Швеция НАТО Джо Байден
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