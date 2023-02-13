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США призвали своих граждан покинуть Россию из-за риска мобилизации

Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию из-за риска мобилизации
В посольстве США призвали своих граждан не ездить в Россию, а тех, кто там находится, покинуть страну, в том числе из-за риска мобилизации. В Кремле ранее заявляли, что тема новой мобилизации в России поднимается искусственно
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Гражданам США следует воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине, а те, кто уже находится на ее территории, должны срочно покинуть страну. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте американской дипмиссии.

В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», — сказано в сообщении.

Кроме того, посольство США рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, «избегать любых политических или социальных протестов» и не фотографировать сотрудников спецслужб на подобных акциях.

После начала российской военной операции на Украине американское посольство в Москве не раз обращалось к своим гражданам с призывом уехать из России. Последний раз такое обращение было размещено в конце сентября, после начавшейся в России частичной мобилизации.

Мобилизационные мероприятия в России начались 21 сентября. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это необходимо для защиты суверенитета России, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности народа. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников.

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В начале декабря прошлого года Путин заявлял, что необходимости в дополнительной мобилизации нет. В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что тема продолжения мобилизации в России поднимается искусственно — как внутри страны, так и за рубежом.

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США Россия мобилизация Военная операция на Украине выезд из России
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