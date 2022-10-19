Путин ввел режим «повышенной готовности» в регионах ЦФО и ЮФО
Президент России Владимир Путин своим указом ввел режим повышенной готовности на территории ряда регионов Центрального и Южного федеральных округов, следует из текста документа, опубликованного на сайте Кремля.
Во время режима повышенной готовности губернаторы смогут:
- проводить мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне,
- организовывать мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- а также получают полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
Для этого губернаторы будут реализовывать следующие меры:
- усиливать охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, а также объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- ограничивать движение транспортных средств и осуществлять их досмотр;
- контролировать работу объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, работу типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации будут определять главы регионов самостоятельно, «с учетом текущей ситуации и возникающих рисков». Для реализации этих мер губернаторы должны создать оперативные штабы с участием представителей Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии и органов власти.
Режим вводится во всех регионах ЦФО и ЮФО, за исключением ряда приграничных территорий и Крыма, где вводится режим «среднего уровня реагирования». Этот режим устанавливается в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях (все — субъекты Центрального федерального округа), а также в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и городе федерального значения Севастополе (все — Южный федеральный округ). Таким образом, режим повышенной готовности будет действовать в Москве, а также во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях в ЦФО. В ЮФО режим повышенной готовности будет действовать в Адыгее, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях.
В рамках режима «средней готовности» главы этих регионов получат полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и также полномочия «по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Во всех остальных регионах Путин постановил ввести режим «базовой готовности».